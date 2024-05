A menhellyé válás feltételeit május 25-ig kell teljesíteni. Az egyesület igazából egy házaspárt – Zsebesi-Lengyel Melindát és Zsebesi Bélát – takar, akik négy éve az életüket tették fel a bajba jutott állatok mentésére. Melinda a hetekben balesetet szenvedett az udvarukon, ami miatt a kennelek 90 százaléka készül csak el a határidőig, így sürgősen csökkenteniük kellene a kutyák létszámát, hogy megkapják az engedélyt. Ehhez örökbefogadókat, esetleg átvevő szervezetet keresnek, de csak olyat, ahol a kutyák nincsenek egész nap kennelben. A másik feltétel, aminek meg kell felelniük, a biztos anyagi háttér, amit virtuális kutyagazdák tudnának biztosítani számukra, hiszen csak arra lehet alapozni, az adományok beérkezése változó.

– Nem panaszkodunk, hiszen rengeteg segítő, állatszerető, önzetlen ember áll mögöttünk, akiknek végtelenül hálásak vagyunk, de ehhez a létszámhoz körülbelül havi 2 millió forintra lenne szükség, ami azt jelenti, hogy ezer ember havi kétezer forintos adománya biztosítaná a stabil, tartozásmentes működésünket

– hangsúlyozta.

Mennyi az annyi?

Telephelyi listájuk alapján jelenleg 109 kutya és 11 macska tartozik a felügyeletük alá. Ennyi mentett állat már folyamatos felügyeletet igényel – hiszen náluk nem kennelben, hanem szabadon élnek a kutyák – ezt a férjével és a fia segítségével végzi Melinda. Két kutyás ideiglenes befogadó támogatja a munkájukat – az egyik Melinda édesanyja, most két kutya van nála – akik közül az egyik csak kis testű kutyákat tud befogadni, mert bérházban lakik. A befogadóknál élő mentettek költségeit is ők állják.

A cicás ideiglenes befogadójuk most fog Lyukóba költözni, így ott is készül egy cicakifutó, ezentúl a macskák sem ketrecekben lesznek tartva. Napi szinten a nagy és kamasz kutyáknak megy el 60 kg táp, emellett bőr, csont, farhát amire az étkezésükkel kapcsolatban költenek. A babakutyák számára szükséges pelenka, nekik középkategóriájú, minőségibb, de drágább eledelt vesznek. A cicáknak az alom is plusz költség, illetve vannak speciális eledelen élő cicák – mondja el a költségekkel kapcsolatban. Havi kétmillió forintból minden élelemet és orvosi költséget tudnának állni.

Nincs felesleges forint

Abban az esetben, ha segítenek számukra adománnyal, a fennmaradó összegből tudnak ivartalanítani, vagy súlyosabb állapotú kutyát fogadni. Ha váratlan állatorvosi költség sem merül fel, akkor fejlesztésre fordítanák a fennmaradó összeget. Jelenleg is zajlik a fejlesztés: kennelek építése folyik. Van egy 500 négyzetméteres kifutójuk, ahol hat kutya van jelenleg, ezt ketté választják, így ezzel is tudják növelni a jogszabályi előírásoknak megfelelően a leendő menhely területét.

– Az állatvédelmi törvény szerint sem kennelre, sem menhellyé válásra nem kötelezhetnek minket, a NÉBIH azt mondta, hogy maximálisan az állatvédelmi törvényeknek megfelelően tartjuk az állatokat. Azért szeretnének menhellyé válni, mert az hatékonyabb működést tenne lehetővé – mondja el portálunknak, miért olyan fontos számukra, hogy május 25-ig minden feltételnek megfeleljenek és menhellyé váljanak hivatalosan is.

Végeláthatatlan munka

Az Állategészségügyi Telep már nem mehet ki külterületre, ezért sokszorozódott a munkájuk. Annak ellenére, hogy Lyukóban élnek és működnek, nem csak innen fogadnak mentett állatokat. Lehet este, hétvége vagy ünnepnap, ők akkor is elérhetők. Elmondása szerint a rendészekkel nagyon jól tudnak együtt működni, többször hívták őket menteni, Lyukón kívül.

– Amilyen állapotok vannak itt, a szegregátumban, az katasztrófa: játék az állat, labdáznak a kiskutyákkal. 14 feljelentés van folyamatban, vannak rendőrségi ügyeink. Ingyen ivartalanít évente kétszer a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Állatmentő csoportja és a kutyatulajdonosok nem élnek a lehetőséggel, hogy ne kerüljön a kutyákba chip, mert ha kint kóborol, esetleg bajt okoz, lekövethető lenne, kihez tartozik az állat

– meséli a lyukói helyzet nehézségeit.

Az örökbefogadott kutya a leghálásabb családtag

Az örökbefogadások visszaestek, de amióta 0-24 órában elérhetőek, gyakrabban jönnek hozzájuk a kutyára vágyó családok. Melinda mindenkit arra biztat, hogy ha kutyát szeretne, menjen el egy menhelyre, az nem jár semmilyen kötelezettséggel. Az örökbefogadásnak vannak feltételei – például szerződés, oltási sorozat folytatása – de ezek könnyen teljesíthetők, így mindenkit arra biztat, hogy ha kutyát szeretne először menjen el egy menhelyre, talán ott várja őt egy új családtag.

– Én hiszek abban, hogy a kutya is választ, erre volt is példa: jöttek egy adott kutyáért, a kutya nem akart menni, nem is ment a hölgy közelébe, egy másik pedig ment és ráült a lábára. Utána jött rá az örökbefogadó, hogy a két másik elvesztett kutyájának a keveréke a kutyus, aki őt választotta

– mesélte el az Egyesület elnöke az egyik legemlékezetesebb örökbefogadási történetét.

Megszűnt a privát életük, de nem bánják

2024 januárjáig ezt munka mellett csinálták a férjével. Januárban ez annyit változott, hogy saját vállalkozást indítottak, így könnyebben osztják be az idejüket. Ennyi mentett állatot már nem lehet magukra hagyni elzárva. Ez azzal is jár, hogy a privát életük megszűnt: nincs hétvége, kirándulás, nyaralás. Nem érzik áldozatnak, annyi szeretetet és örömöt kapnak. Melinda a közelgő születésnapjára is a mentettjei számára kér támogatást az ismerőseitől, mert egy trambulinra gyűjt számukra, amit nagyon szeretnek, de a régi elhasználódott.

A Lyukó Tappancsai Állatvédő Egyesület az adó 1% felajánlásra is jogosult szervezet.