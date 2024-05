Az egészséges életmódhoz szükséges a helyes táplálkozás, valamint a mindennapi testmozgás. Ez a kettő azonban egyéni felelősség, igaz, egyéni érdek is. Ehhez viszont szorosan kapcsolódnak azok az infrastrukturális feltételek, amelyek megteremtése már települési, valamint vármegyei feladat, amelyek biztosítják az egyéni érdekek érvényesülését. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata koordinálja a TOP-os, TOP Pluszos, vagyis a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elnevezésű támogatási rendszer forrásait, amelyből a zöld háttér is biztosítható.

– A vármegye önkormányzatánál azért dolgozunk munkatársaimmal minden nap, hogy a települések megvalósíthassák azokat a terveiket, fejlesztéseiket, amelyek a helyiek igényeire reagálnak. Ezzel célunk, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye igazi otthonná váljon azoknak, akik itt élnek, és igazi otthonává válhasson azoknak, akik még csak tervezik, hogy ide költöznek. Ehhez azonban családbarát fejlesztésekre és a gazdaság további erősítésére van szükség. Elnökségem legfőbb iránymutatói ezek, hiszen meggyőződésem, hogy csak akkor fogja egy család a vármegyét igazi otthonának tekinteni, akkor fogja a jövőjét itt tervezni, ha jól érzi magát, amihez az is kell, hogy munkaidő mellett minőségi időt tudjon a családjával tölteni

– mondta el portálunk kérdésére Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke. Hozzátette, hogy ehhez többek között zöld területekre és parkokra, séta- és kerékpárutakra van szükség a településeken, és a települések között is. – Ezért a vármegye tizenhat városában 24,5 milliárd forintból alakítottunk ki olyan igényes zöld környezetet, ahol jól érzik magukat az emberek. Az egészséges életmódhoz, a környezetbarát szemlélet támogatásához, népszerűsítéséhez pedig a vármegye kerékpárút-hálózata is hozzájárul, amelyet az előző fejlesztési időszakban 161 kilométerrel bővítettük – sorolta a zöld fejlesztéseket a vármegye önkormányzatának vezetője.

Szintén ide tartozik a települési önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. Ennek a programnak köszönhetően 200 épületben csökkentek az energiaköltéségek, vele párhuzamosan pedig a károsanyag-kibocsátás.

Az elmúlt évek környezetbarát fejlesztései azt mutatják, a jelen mellett a jövőben is gondolkodik a vármegye önkormányzata, hiszen a zöldterületek, sétautak, parkok, a kerékpárút-hálózat bővítése, valamint az energetikai korszerűsítése környezetünk megóvásában, a lakosság és a fenntartó önkormányzatok környezettudatos magatartásának kialakításában is meghatározó. Bánné dr. Gál Boglárkától megtudtuk, a jelenlegi fejlesztési időszak, a TOP Plusz szintén tartalmaz ilyen programcsomagot, amelyet Élhető vármegye néven fogtak össze. Ennek része a közösségi terek, parkok, sétautak fejlesztése. A komplex programcsomagra, az Élhető vármegye pályázataira – amelyek a környezetbarát fejlesztéseken kívül más jellegűeket is tartalmaznak – 48,4 milliárd forint áll rendelkezésre.

A Klímabarát vármegye programcsomagban található – többek között – az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, a megújuló energia-felhasználás növelése, amelyre 16,2 milliárd forintot fordít a következő 5 évben a vármegye önkormányzata, együttműködésben a településekkel.