„Folyamatosan romlik a miskolciak szubjektív biztonságérzete. A város több pontján sem sikerül fenntartani a rendet” – beszélt a helyi nehézségekről a Fidesz frakcióvezetője.

A kritikus területek: Újgyőri főtér, Tiszai pályaudvar és belváros

Dr. Nagy Ákos felhívta a figyelmet az Európai Bizottság európai városokra vonatkozó életminőségi felmérésére, amely a megélhetés mellett a tisztaság és a biztonság kérdéseivel foglalkozott. A kutatás eredményei szerint ebben a sorrendben Miskolc, Athén, Nápoly és Szófia után az utolsók között kullog.

Dr. Nagy Ákos szerint a miskolciaknak nem kell felmérésekből tájékozódni. Elég, ha felszállnak a Tiszai pályaudvaron a villamosra, vagy sétálnak a főutcán, esetleg vásárolnak az Újgyőri főtér környékén. A Búza teret is kerülik, több olyan helyszínnel együtt, ami korábban nagyon kedvelt volt Miskolcon, állítja a politikus.

A közbiztonság tönkretételéről beszélt

A Fidesz frakcióvezetője kiemelte: a Gyurcsányista baloldal négy és fél év alatt teljesen tönkretette a miskolci közbiztonságot:

„Ha Gyurcsánynak a miskolci közgyűlésben ülő emberei eddig nem tudtak semmit sem tenni Miskolc közbiztonságáért, akkor nem várhatunk mást a polgármesterjelöltükkel kapcsolatban sem.” – jelentette ki a politikus. Dr. Nagy Ákos szerint elég volt abból, hogy sötétedés után a miskolciak már nem mernek kimozdulni, és meg kell várniuk a villamosmegállóban a család hölgy tagjait. „És abból is, hogy autóval kell vinnünk gyermekeinket edzésre, mert a tömegközlekedéssel már nem merjük őket elengedni.” – tette hozzá.

A seriffrendszer lehet a megoldás

Dr. Nagy Ákos szerint serifrendszerre lenne szükség: „A seriffrendszer bevezetése, hazánk első önkormányzati rendészetének létrehozása nagyon fontos mérföldkő volt a város történetében. Ehhez képest 2019 után a jelenlegi városvezető koalíció megszüntette a seriffrendszert, szétverte a mezőőri szolgálatot és véget vetett a kutyás járőrözésnek. A pénteki és szombati napokon levették azt a járőrszámot, ami ezen a két kiemelten fontos napon megerősítette a miskolciak biztonságérzetét.”

A Fidesz által is támogatott polgármesterjelölt, Tóth-Szántai József szeretné visszaállítani a seriffrendszer. Főleg a közbiztonságban leginkább érintett közlekedési eszközökön járatseriffek fognak dolgozni az elképzelés szerint. Így nem zaklatnák a sofőrt, nem dobálnának napraforgóhéjat a padlóra, és nem állítanák meg vészcsengővel a buszt. A közbiztonsági koncepcióváltás során a külterületekre visszatérne a lovas mezőőri szolgálat és a kutyás rendőrök jelenléte – hangzott el a sajtótájékoztatón.

„Miskolc közbiztonsága a pénteki és szombati napokra különösen érzékeny, így erre az időre újra vissza kell állítani a korábbi járőrrendszert, hogy a miskolciak biztonságban érezhessék magukat a főutcán és a többi kockázatot jelentő területen” – fogalmazta meg a közbiztonság egyik fontos feladatát a Fidesz frakcióvezetője.

Lövöldözés, kábult fiatalok, késsel hadonászás

„A Gyurcsány-féle baloldal nemcsak Veres Pál polgármestert szúrta hátba, hanem szétverte a városi rendészetet is. A rendészeti bizottság elnöke ugyanis a Demokratikus Koalíció képviselője, Szilágyi Szabolcs” – mutatott rá dr. Nagy Ákos. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta: sokan csak menekülnek az összeverődött bandáktól és az önkívületi állapotban lévő, kábult fiatalkorúaktól.

„Lövöldözés a villamosmegállóban, macsétával hadonászó utasok, jegyellenőrökre vagy éppen fiatal édesanyákra támadó fiatalok. De a DK emberei akkor is, most is csak sunyi módon hallgatnak.” – tette hozzá. A Fidesz frakcióvezetője szerint ezért joggal mondhatják a miskolciak: elég volt!