Már most szenvednek az allergiások Miskolcon – erről számolt be portálunknak egy helyi lakos, aki arra panaszkodott, hogy az elmúlt hetekben nagy lett a fű az Avas városrészen.

Hiába szedem az antihisztamint, borzasztóan szenvedek az allergia okozta tünetektől

– mondta. Azt is elmondta, hogy szerinte már biztosan itt lenne az ideje az első fűnyírásnak.

Más településeken már nyírták a füvet, sőt a fiamék vidékéken már két hete megejtették az első munkálatokat

– mutatott rá. Portálunk munkatársa is a helyszínen járt. A tapasztalata az volt, hogy néhol igen magas lett a fű, és a gépek sem dolgoznak.

Korábban is voltak gondok

A városban egyébként a Miskolc Holding tagvállalataként működő Városgazda több mint 400 focipályányi zöldterületet gondoz városszerte. Korábban többször is panaszkodtak a lakosok portálunknak, hogy sokáig térdig lehet gázolni egy-egy közterületen a fűben. A fűnyírással tavaly is voltak gondok. Gyakran előfordult, hogy a közterületek elhanyagolt állapotba kerültek, amelyeken a környéken élők felháborodtak és többen a kullancsveszélytől is tartottak.

Számos hátránnyal jár

Az elhanyagolt közterületek csökkenthetik a városi környezet esztétikai vonzerejét és a lakosság életminőségét. Az ilyen területek szemétdombokat, illegális szemétlerakókat vagy egyéb nem kívánt tevékenységeket vonzhatnak, ami további problémákat jelenthet a közösség számára. A hosszúra nőtt fű és gaz vonzhatja a különféle rovarokat, például a szúnyogokat, legyeket és darazsakat. Ezek a rovarok nemcsak kellemetlenséget okozhatnak a városlakóknak, hanem növelhetik a fertőző betegségek terjedésének kockázatát is. Az allergia számos ember életét megkeserítheti, de az egyik kevésbé ismert kiváltó tényező a gaz és a pollen: gyakori tüsszögést, orrdugulást, szemviszketést és más kellemetlen tüneteket okozhat.

Ütemezetten nyírnak

A boon.hu megkereste a városháza sajtóosztályát, akik azt írták:

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. a szokásoknak megfelelően április elején kezdi a fűnyírást a városban, ám az idei év enyhe, csapadékban bővelkedő téli időjárása miatt indokolttá vált, hogy már március 18-án elkezdődjön Miskolc közterületeinek kaszálása. Azt is hangsúlyozták, hogy a március 15-i nemzeti ünnep helyszíneinek kaszálását még a rendezvények előtt elvégezte a Városgazda, a többi helyszínen pedig ütemterv szerint halad a munka, figyelembe véve a vegetáció fejlődési állapotát. „A fentiekhez még annyit fűznénk hozzá, hogy a csapadékos időjárás befolyásolhatja az ütemezést

– húzták alá.