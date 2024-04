Itt a jó idő, kvaterkázzunk friss borokkal a Mélyvölgyben!- így invitálnak a jövő heti Avasi Kvaterkára a szervezők. Április 20-án, jövő szombaton ugyanis újra nyitnak a borospincék: a Kvaterka finom falatai mellett borkínálattal is várják az érdeklődőket.

Lesz utcazene is, este 9-től Back to life party szórakoztatja az arra járókat, azaz retró buli lesz Jakó Norbival az elmúlt 30 év legnagyobb slágereiből.

Ezeken a helyeken tud borozgatni a vendégsereg - Creppy Étterem: tavaszi fröccsök - Gonda Pince - Vécsi Pince: 2022 Tokaji száraz furmint/ fröccs, házi szörpök, alma fröccs - Avasi Álom pince: K.T. Kézműves Pince (Bükk), Nagy-Szögedi Pince (Bükk), Myrtus (Tokaj-Hegyalja), Tringa (Szekszárd); Étel: zsíros kenyér lilahagymával - Sándor Zsolt Organikus Szőlőbirtok és Pincészet: borok, házi pizza - Gallay Pince