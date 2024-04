A pumpapályát bármilyen korú és tudásszintű kerékpárosok használhatják. Egy jól megépített pálya egyaránt tökéletes az alapok elsajátítására, ugyanakkor alkalmas profik edzésére és versenyzésre is. Pedálozás helyett a testsúly áthelyezésével - pumpálással - tudjuk hajtani magunkat.

Zöld program

Az ország – a budapesti után – második legnagyobb pumpapályája épül Miskolcon az Aktív Magyarország Program részeként. A munkaterületet ugyan már tavaly október végén átadták a kivitelezőnek az avastetői buszpályaudvar melletti sportpályán, és arról volt szó, hogy év végére kész lehet, de még most is az építés szakaszában jár a kivitelező.

Ilyesmi lesz, ami az Avason épül

Fotó: Fehér Gábor

A pálya építése - mondják - beleillik a programba, hogy egy zöldebb, élhetőbb, egészségesebb város legyen Miskolc. Ezt szolgálják az újabb és újabb kerékpárutak, a kerékpáros szervizpontok.