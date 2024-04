Mint korábban beszámoltunk róla, a Miskolci Európa teret feltúrták. Az Európai Unió jelképét a munkálatok során megrongálhatták, többen felháborodtak az eset miatt. Akkor a városháza azzal magyarázta a munkálatok szükségességét, hogy a zöld- és gondozott Miskolc-program keretében teljes föld- és növénycserét hajtanak végre az Európa téren a Városgazda munkatársai.

Hozzátették: az időjárástól függően még 2023-ban az évben szeretnék elvégezni a munkát, azonban, ha az időjárás nem lesz kedvező, akkora 2024 elejére tolódik a befejezés és szépülhet meg az Európa tér zöldfelülete.

Láthatóan nem halad

Több olvasó is megkereste a napokban a szerkesztőségünket azzal, hogy a munkálatok, hogyan állnak és a korábban megrongált csillagok mikor kerülnek vissza a térre, hiszen mint írták: „ez adja a tér sajátosságát”.

A városháza sajtóosztálya megkeresésünkre azt írta: A betoncsillagok visszahelyezését az év 16-ik és 17-ik hetére ütemezi a Városgazda. Arra is rákérdeztünk, hogy mennyibe került a javítás a csillagok esetében. Azt írták, hogy az anyagköltség 4000 forintba került, míg a munkadíj ennek a tízszerese. Azt is megtudtuk, hogy a munkálatokat utókalkuláció alapján számolják el, összköltséget a befejezés után tudnak szolgáltatni a beruházásról.