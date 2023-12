Teherautók és munkások jelentek meg a napokban Miskolcon az Európa téren.

Sokan felfigyeltek a munkálatokra és többen azt mondták a Boon.hu-nak, hogy „fogalmuk sincs” mi történik a térrel. Pénteken egy posztoló videót is tett közzé a „szakszerű” munkáról. A felvételen az látszik, hogy az Európai Unió jelképének csillagjait megrongálhatták a munkálatok közben, mert több helyen komplett darabok törtek le belőle.

Többen a poszt alatt siralmasnak nevezték az állapotokat és voltak olyanok is, akik az időzítést vonták kérdőre. Portálunk beszélt egy ott lakóval is, aki látta a munkásokat dolgozni. A nevét nem szerette volna, hogy közöljük, azonban azt elmondta, hogy voltak, akik lapáttal estek neki a csillag körül lévő földterületnek, azonban érkezett egy munkagép is, ami megsérthette a csillagokat. Arra is kitért, hogy korábban a csillagok épek voltak.

Fotó: Olvasónktól

„Csak” gondozzák a területet

Megkerestük a munkálatokkal kapcsolatban korábban a városháza sajtóosztályát. Azt írták: „a zöld és gondozott Miskolc program keretében teljes föld- és növénycserét hajtanak végre az Európa téren a Városgazda munkatársai”. Hozzátették: az időjárástól függően még ebben az évben szeretnék elvégezni a munkát, azonban, ha az időjárás nem lesz kedvező, akkora jövő év elejére tolódik a befejezés és szépülhet meg az Európa tér zöld felülete.

Fotó: Olvasónktól

Az érdekes kivitelezéssel kapcsolatban újabb kérdéseket küldtünk a városházának, ha válaszolnak, közöljük.