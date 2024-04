A rendezvény lebonyolításában az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred részéről jelentős szerepet vállalt Nagy László zászlós, illetve az alakulat 10. Területvédelmi Zászlóaljának katonái. A diákok 15 csapatban, csapatonként hat fővel mérték össze tudásukat a különböző ügyességi és elméleti feladatokban, melyeket Papp Krisztina tartalékos főhadnagy koordinált, aki helyi lakosként segíti a kadétprogramot. Babik Zoltán törzsőrmester, CLS-katona (Combat Life Saver) harctéri életmentést mutatott be az iskola kadétjaival közösen. A sportnap keretein belül kick-box és thai-box alapismereteket mutatott be Nagy János Gábor tartalékos százados, aki hosszú évek óta foglalkozik ökölvívással, így hasznos és alkalmazható technikákkal ismertette meg az önként jelentkezőket. A résztvevők a nap során hatástalanított fegyvereket is kézbe vettek, valamint térképészeti ismeretekkel és terepen való tájékozódással is gazdagították tudásukat.

A rendezvényen külön verseny keretein belül megválasztották a „Bródy mesterlövészét” is. A tavaly útnak indított vándorkupáért versenybe szálltak a kazincbarcikai kadétok is az Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai ellen, de szoros küzdelemben az ózdi kadétoknál maradt a serleg.