A kisgyőri kerékpárútra helyeztek ki két forgalomkorlátozó akadályt, amelyek funkciója az, hogy az autósok ne tudjanak felhajtani a szakaszra. Korábban többször is előfordult, hogy renitens autósok a kerékpárosok számára készült utat vették igénybe. A poszt alatt több komment is megjelent, többen azt kifogásolták, hogy ezt az akadályt többen ki tudják kerülni. Korábban is volt példa hasonló esetre. Akkor portálunk a miskolci kerékpárút-hálózat egyik szakaszáról írta meg, hogy a Mexikóvölgy és a komlóstetői Szántó Kovács János út között erdei bicikliúton autósok járnak. Akkor a közösségi oldalon is terjedni kezdett egy fotó, amelyen az látható, hogy egy fehér Suzukival valaki négy keréken hajtott be a kétkerekűeknek kialakított útra.

Nem lehet ráhajtani

A hozzászólók írtak hideget, meleget, volt, aki szerint oka lehetett annak, hogy ott járt az autó, a többség azonban inkább arra tippelt, hogy egyszerű szabályszegésről lehet szó, és az autós valószínűleg csak lerövidítette az útját, azért ment erre. Tény, hogy hivatalosan nem tudni, hogy használható-e már a kerékpárút, nincs lezárva sem, azonban a tábla már a helyén van, ami amúgy - értelemszerűen - megtiltja hogy autóval menjünk arra. Portálunk akkor olyan információ birtokába jutott, hogy okkal járt ott a gépjármű. Azt a jelzést kaptuk, hogy a kivitelezést végző cég munkatársának autójáról van ugyanis szó, és ez a szakasz még építés alatt állt, a kivitelezés során pedig elkerülhetetlen volt, hogy autóval is ráhajtsanak az aszfaltcsíkra. Van azonban olyan bicikliút is, amelyet különleges esetekben igénybe vehetnek gépjárművek.