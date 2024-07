Illusztris vendég lesz jelen a vasárnapi, Diósgyőri VTK – Paksi FC NB I-es labdarúgó mérkőzésen, az egyik sky-boxban, egy olyan edző, aki korábban mindkét csapatnál volt szakvezető. Tomislav Sivic miskolci barátainak meghívására érkezett a hét végére a vármegyeszékhelyre. Vele beszélgettünk a miskolci Cafe Freiben.

Az idén tavasszal két csapatnál is dolgozott a szerb első osztályban, előbb az FK Mladost Lucani együttesével került be a felsőházi rájátszásba, majd tőlük elválva a Zeleznicar Pancevót tartotta bent az élvonalban, kilátástalannak tűnő helyzetből indulva, az osztályozót megnyerve. Ilyen előzmények után, hogy hogy nem bajnoki meccsre készül ezen a hét végén egy csapatot irányítva?

– A legutóbbi klubomnál én nem akartam hosszabbítani. Remek közösség volt, de nekem nagyon nehéz szezonom volt, két csapattal is célba értem, és ezek után úgy éreztem, hogy szükségem van egy kis pihenőre. Több mint 10 napra, mint ami akkor lett volna, hogy folytatom a munkát a Pancevónál. Úgy éreztem, hogy az a tisztességes, becsületes, ha ezt őszintén a klubvezetők tudomására hozom. Így is tettem, megköszöntük, amit egymásért tettünk, és így nekem lett időm arra, hogy kikapcsolódjak egy hónapra.

Meglepne, ha azt mondaná, hogy ajánlata sem volt ez idő alatt...

– Ilyen meglepetéssel tényleg nem tudok szolgálni. Valóban volt egy nagyon komoly lehetőség, egy felnőtt válogatott szövetségi kapitányaként jöttem szóba. Az ország szövetségének elnökével álltam kapcsolatban, és ha júliusban ez a válogatott a két meccséből egyet elveszít, akkor most nem tudnék itt lenni Miskolcon. Ám ez a válogatott kétszer nyert, így nem történt váltás a szakvezetői poszton.

Melyik országról van szó? Vagy ha ezt nem is árulja el, legalább a kontinenst megmondhatná…

– Ennek már nincs jelentősége, de egy afrikai országról lett volna szó. Erről lemaradtam, de nem aggódom magam emiatt, szerintem rövid időn belül valami hasonló biztosan lesz.

Mintha valami nagy halra várna, és például nem egy magyar NB II-es klub ajánlatára...

– Ráérzett, mert az utóbbi osztályból is volt megkeresésem, amit köszöntem szépen. Jól esett, hogy gondoltak rám, de másban gondolkodom.