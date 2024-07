A labdarúgó NB II-ben vasárnap megkezdődik a 2024/25-ös idény, a nyitó fordulóban a Mezőkövesd Zsóry FC együttese, 19 órától a BVSC-Zugló gárdáját fogadja a városi stadionban. A dél-borsodiak tavaly még az élvonalban szerepeltek, de a nyári nagy jövés, menés után kicsi az esélye annak, hogy a mostani évad végén visszajutnak a legjobbak közé.

– Elég nagy változások történtek a játékoskeretben, azok után, hogy kiestünk NB I-ből sokan elmentek, és sokan is érkeztek, egy új keretből kellett összerakni a csapatot

– mondta Tóth Mihály, a Mezőkövesd Zsóry FC együttesének szakvezetője, arra a felvetésünkre, hogy pro-licences trénerként, az első önálló vezetőedzői munkája nem éppen irigylésre méltó.

– A klub vezetése is látja, hogy az elsődleges célunk nem lehet más, mint stabilizálni a játékunkat az NB II-höz, az elvárás az, hogy harcoljuk ki a bennmaradást, ezen túlmenően a középmezőny elejének elérésére lehet reális. A csapat építésnél, – mivel a játékosok több klubból érkeztek, különböző fizikai állapotban, – nagyon fontos, hogy egy szintre, egy hullámhosszra kerüljön mindenki. És az is fontos a stáb részéről, hogy meglegyen a türelem a játékosok irányába. Tisztában van mindenki azzal, hogy a rendhagyóan nagy változásokat hozó időszak felkészüléséről szólt a nyár eddigi része. Azt örömmel mondhatom, hogy mentalitásban, motiváltságban jó játékosokat sikerült igazolni, akikről kiderült, hogy szeretnek edzeni, szeretnének fejlődni. Elégedett vagyok a hozzáállással, élmény minden nap edzésre jönni, mert a srácok vevők a munkára, az elképzeléseinkre. A felkészülés során a legnagyobb nehézséget a nagy forróság, a magas hőmérséklet okozta, ezért igyekeztünk korábban kezdeni az edzéseket, hogy elkerüljük a kánikulát.

Az edzőközpontban

A kövesdi vezetőedzőnek szóba hoztuk, hogy viszonylag sok, hét edzőmeccset játszottak, és ezzel kapcsolatban azt kérdeztük, hogy ez azért volt-e, hogy a csapatépítés minél jobban sikerüljön.

– Szerintem megfelelő számú edzőmeccsünk volt, annyi, amennyit szerettünk volna. Ezekre volt szükség ahhoz, hogy a lehető legjobban összecsiszolódjon a gárda a rajtra, hogy a játékosok minél jobban megismerjék egymást, hogy a csapatrészek minél nagyobb harmóniába kerüljenek

– mondta Tóth Mihály, akinek felvettetük, hogy hazai pálya most először lesz hazai pálya, ugyanis az összes felkészülési mérkőzésüket a Zsóry edzőcentrumban játszották, mivel a városi stadionban egymás kezébe adták, adják a kilincset a bérlők, fehérorosz nemzetközi kupások, illetve a stadionját használni még nem tudó Nyíregyháza.

– Edzeni edzettünk a stadionban, igaz, hogy meccset nem játszottunk ott, és lesznek olyanok, akik először lépnek pályára a létesítményben, de attól ez még hazai pálya lesz, a mi szurkolóinkkal, azzal, hogy nekünk nem kell utaznunk.

A három pont

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az első fellépésükön, a BVSC-Zugló elleni meccsen mit vár, mit remél csapatától a kövesdi szakvezető.

– Egy masszív együttessel játszunk, az ellenfél edzője, Csábi József jól szokta megszervezni csapatának a játékát, és így kellemetlen BVSC-re számítunk. De felkészültünk a szezonra, belőlük is, és a 3 pont megszerzése a cél hazai pályán, függetlenül attól, hogy feltehetően az ellenfél is erre törekszik majd – mondta Tóth Mihály, aki arra a kérdésre, hogy mivel lenne elégedett, így felelt:

– Egy jó szezonnyitóval, rajttal. A legszebb a 3 pont begyűjtése lenne. Ha rendben lesz a játék, és csak 1 pont jön ki, lehet, hogy a végén ezzel is beérnénk, de most nem ebben gondolkodunk, hanem a győzelemben.

Az MZSFC várható kezdőcsapata: Winter – Kállai K., Varjas Z., Bora, Jova – Harsányi I., Krausz, Zvekanov – Cseri, Doktor, Szalai.

A kövesdieknél három hiányzó biztosan lesz, Vajda S. sérülése után még nem bevehető, Illés B.-nek is kell még egy kis idő, hogy játékra jelentkezhessen, Bartusz pedig eltiltását tölti ezen a mérkőzésen.