Zsinórban harmadik másodosztályú szezonját kezdi meg vasárnap a Kolorcity Kazincbarcika SC együttese. A kék-sárgák számára az előző két szezon elég ,,kemény" volt, hiszen a 2022/2023-as, illetve a 2023/2024-es évadban is 2-2 klubbal csökkent a bajnokság létszáma (előbb 18-ra, majd 16-ra), azonban az észak-borsodi gárda megoldotta a feladatot azzal, hogy egy éve a 14., míg idén májusban a 10. pozíciót szerezte meg. Bár úgy tűnt, hogy a tavaly februárban Barcikára érkezett Csábi József vezetőedző folytathatja a munkáját az Akácfa úton, a felek aztán mégis ,,bontottak", az egykori szövetségi kapitány utóda pedig Erős Gábor lett. A keretben jelentős változások történtek, egy csapatra való játékos távozott a KBSC-től, és körülbelül ugyanennyi érkezett, köztük olyan rutinos futballisták, mint Bódi Ádám, vagy Lucas Marcolini.

– A héten rendezett szurkolói ankéton is elmondtam, hogy egy jó csapat van kialakulóban, ugyanakkor szeretnék egy kis türelmet kérni – kezdte az észak-borsodiak szakvezetője, akinek az előző klubja a Budafoki MTE volt. – Mindennek elsősorban két oka van: az egyik, hogy nagy mozgás volt a keretben, a másik, hogy más rendszerben fogunk futballozni, mint tavaly. A holtszezonban, úgy érzem, jó játékosokat tudtunk igazolni, de még össze kell állnia ennek a keretnek, bízunk abban, hogy ez minél hamarabb megtörténik. Az eddig elvégzett munka alapján szerintem jól néz ki a csapat, hisszük, hogy mindez eredménnyel is fog párosulni.

Az eredményesség terén az egyik tényező vélhetően az, hogy milyen kapcsolat alakul ki edző, valamint labdarúgó között, mennyire van meg az összhang.

– Mióta itt vagyok Barcikán, azt látom, és úgy érzem, hogy a srácok vevők arra, amit kérek, amit együtt csinálunk, arra az elképzelésre, amit meg akarunk valósítani – közölte Erős Gábor. – Az öltözőben is látom azt a közösséget, azt a hangulatot, ami fontos, szóval ezzel nincs, nem lesz probléma. Az igazolásoknál az is szempont volt, hogy olyanok jöjjenek, akik emberileg is bele illenek ebbe a társaságba. Annyit megjegyeznék: számomra nagyon lényeges a stáb, azok a kollégák, akik körbe vesznek, akikkel napról-napra együtt dolgozunk, hiszen mi egy egységet alkotunk. A többiek már tavaly is itt voltak a klubnál, nagy segítség az nekem, amit tőlük kapok.