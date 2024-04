A rendezvény célja a fiatalok figyelmének felhívása a dohányzás veszélyeire, a dohányzással összefüggő tüdőrák kialakulására, jellemzőire, a korai felismerés és a kezelés lehetőségeire. Az előadásokat a Magyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezet és Segítő Szolgálata a B.-A.-Z. Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával közösen szervezte a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumba.

– Egészségügyi oktatási intézményként a szakmai tervükben egy komoly egészségfejlesztési program is található, és nagy hangsúlyt fektetünk a mindennapokban is az egészséges életmódra, a dohányzás elleni küzdelemre, hiszen a hozzánk járó fiatalok is érintettek – mondta el Baranyiné Jászfalvi Marianna, a technikum igazgatója. – Komoly harcot folytatunk, hogy ne dohányozzanak a tanulóink. Örömömre szolgál, hogy helyszínt adhattunk ennek a nagyon rangos előadássorozatnak.

Egyre fiatalabbak a betegek

Körülbelül kétszáz általános iskolás és középiskolás tanuló csatlakozott a technikum hallgatóságához. Dr. Csánky Eszter tüdőgyógyász, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház osztályvezető főorvosa elmondta, a dohányzás egyre fiatalabb életkorban megjelenik.

– Megdöbbentő, hogy már alsó tagozatos gyerekek kezében is látunk cigarettát. A dohányzás minden esetben káros, az utóbbi években divatos dohánytermékek fogyasztása ugyanolyan veszélyekkel járhat, mint a hagyományos cigaretta. A különbség a hagyományos dohányból készült termékek, illetve a különböző ízesített nikotintartalmú termékek között, hogy ez utóbbiak pontos összetételét, nikotintartalmát nem ismerjük és arról sincsenek évtizedes tapasztalataink, hogy ezek milyen betegségeket és milyen kórképeket fognak kiváltani.

Hozzátette, hogy napjainkban a COPD – krónikus obstruktív tüdőbetegség – már több mint ötszázezer beteget érint Magyarországon. – Jelenleg több huszonéves tüdőrákos beteget kezelünk a Semmelweis Tagkórház tüdőgyógyászati osztályán – mondta.