Amikor valaki pihenni megy külföldre, nagyon sok olyan eset lehet és van is, amikor őt szándékosan vagy véletlenül komolyan átverik az utazási irodák – mondta portálunknak az utazási szektorban dolgozó, neve elhallgatását kérő szakértő.

Így verik át

Az átverések skálája széles, állítja a szakember, majd példákat sorol fel: azt mondja az iroda, hogy 350 méterre van a szállástól a tenger, ami igaz is, csak légvonalban. De ahhoz, hogy a hoteltól/apartmantól eljussunk a vízhez, több kilométert kell autóznunk, a szállás ugyanis egy hegytetőn van. Így „jó esetben” marad a lépcsőzés – ha van - vagy az említett több kilométeres autókázás. Az ilyen esetek kivédésére a Google Maps hatékony eszköz lehet, de az sem százszázalékos garancia – mutat rá. A becsapások vagy tévedések másik esete a tengerpartokkal kapcsolatos. Milyen a vízpart: homokos, kavicsos? Már a homok fogalmát is nehéz meghatározni, ami számtalan esetben vita alapja, és gyakran nem azt kapja az ügyfél, amit mondanak neki, vagy amire a prospektusok fotói alapján számít.

Tengerre néző szoba - papíron

Egyes utazási irodák fondorlatos módon verik át az ügyfeleiket, ennek egyik leggyakoribb módja, hogy gyakran kínálnak - felárért - tengerre néző szobát, ami minden csak nem tengerre néző. A nem tengerre néző szobák miatti reklamációk aránya többszöröse az egyéb panaszokénak – állítja szakértőnk, majd részletezi: olyan eset is volt, hogy a hotel előtt található sportkomplexum elvette a panoráma jelentős részét, így csak a létesítmény felett lehetett látni egy vékony kék csíkot a tengerből. Az is gyakori, hogy a teraszról vagy balkonról a szálloda melletti tengerhez futó utca felett lehet csak megpillantani a nagy kékséget – ismerteti.

Tételes számlát kell kérni

Volt rá példa, hogy az utas közel 100 ezer forintot fizetett a tengerre néző panorámáért, de a nagy vizet csak akkor láthatta, ha kiment a teraszra, vagyis oldalról volt élvezhető a beígért panoráma. Megreklamálta, de mivel az alapár csak a cég honlapján volt fent, és a panaszának idejére már eltűnt onnét a kínálat, így nem tudta bizonyítani, hogy mennyivel fizetett többet a semmiért. Ezért a szakértő szerint célszerű tételes számlát kérni, vagy lementeni az iroda honlapjáról az adatokat, összegeket, hogy később igazolni tudja a plusz befizetését az utas. Arra felvetésre, hogy akkor érdemes-e egyáltalán tengerre néző szobát kérni, a szakember azt feleli: ezt mindenki maga döntse el, de mindig utána kell nézni az adott iroda/hotel gyakorlatának. A korrekt az lenne az irodák részéről, ha beleírnák az ajánlatukba, hogy „korlátozottan” tengerre néző.

Sokszor nem tüntetik fel az irodák, hogy zajos környéken van a szálloda, így verik át az utasokat

Fotó: Shutterstock

Fotókon a kamu

Arra a gyakori esetre is rámutat avatott nyilatkozónk, hogy megmunkált, fotóshopolt képet tesznek be a prospektusba és/vagy az online oldalukon fent lévő kínálatukba egyes irodák, amelyeken retusálják a növényzetet – amely a valóságban eltakarja a kilátást, a tengert, másik esetben pedig azt érezheti az utazni vágyó, hogy egy „botanikus kertben” fog lakni, de ez csak a prospektusokban van így. Az is megfigyelhető, hogy a rosszabb időjárási időszak kínálatához egy más időszak/évszak fotóját teszik be, amikor kiváló az idő, hétágra süt a nap.

„Álmatlan” éjszakák

Az utazási szektorban érdekelt nyilatkozó szerint rengeteg panasz adódik abból, hogy az utasok még éjjel sem tudnak pihenni. Konkrét példaként hozza fel: egy szálloda két színpad között – pár száz méterre voltak egymástól - helyezkedett el, így éjfél után is rezgett az ablak a hangegyveleg okozta dübörgéstől. Az utasok úgy érezték, két hangfal között próbálnak meg álomra szenderülni. De olyanra is volt példa, hogy egy komplett cirkusz települt az apartmanhotel mellé, ahol még éjfél után is a dodzsemek és egyéb zajjal járó szórakoztató eszközök hangját lehetett hallani. Amikor az utas reklamált emiatt az irodánál, ahol befizette az utat, az volt a válasz: nem az ő útjuk, csak közvetítők, legközelebb az ő kínálatukból válasszon… Azt azért fontosnak tartja megjegyezni a területen jártas nyilatkozónk, hogy vannak olyan helyek, mint például Ibiza, ahol erre alapesetben is számítani lehet. Nagyon sok helyen ugyanis a diszkók köré épültek az apartmanházak és hotelek, pont az élményközpont adta lehetőségek kiaknázása végett. Tehát, aki ilyen desztinációba megy, az számítson arra, hogy „nem fog hallani tücsökciripelést”. Az irodák viszont akkor jár(ná)nak el etikusan és helyesen – szerinte -, ha erre nyomatékosan felhívják leendő utasaik figyelmét.

A megdöbbentő esetek az utasok átveréséről szerencsére nem minden utazási irodára jellemzőek

Fotó: Shutterstock

Csótányok, egerek

Állítása szerint a tisztaságra sincs teljes garancia, ráadásul egy koszos szállásért nem is mindig jár kártérítés. Ez esetben fontos, nem azt kell hangsúlyozni, hogy a szoba piszkos, hanem azt, hogy „nem megfelelő a lakhatási körülmény”. Ugyanakkor már a megérkezés után célszerű másik szobát kérni, amiben általában partnerek a szállásadók – persze, ha van üres szobájuk, és az nem koszos. Megdöbbentő azonban a következő kijelentése: csótány szinte minden szállodában – akárhány csillagos - van, hol több, hol kevesebb. Arra is volt már példa, hogy egy elit hotelben csótányinvázió tört ki. De olyan eset is történt, hogy az egerek befészkelték magukat a szobában található hűtőszekrény alá, éjjel pedig olyan hangosan cincogtak, hogy az utasok nem tudtak aludni.

Lehet szomorkodni…

Arra a kérdésre, ha egy szállodai szoba fürdőszobájában büdös van, azzal mit lehet tenni, azt felelte: szomorkodni! Ezt ugyanis nem lehet bebizonyítani. Van egy mondás az utazási irodások körében, „büdösben még senki nem fagyott meg!” Legtöbbször a dohányszag és a csatornaszag a probléma forrása. A vendéglátók a gondot gyakran úgy oldják meg, adnak egy illatosítót… Ha a személyzet partner, akkor pedig kaphat az ember egy másik szobát, főleg, ha van. Egyes helyeken némi baksis megolajozhatja a helyiek problémamegoldó képességét. Az ágyneműk tisztaságával is szoktak problémák lenni, holott elméletileg minden új vendéget tiszta huzattal várnak. Elméletileg - fűzte hozzá. Ha pedig a szomszéd szobában ricsajoznak a vendégek - és mivel a hotelek jelentős részének papír vastagságú a fala, így minden áthallatszik – ez esetben is mentőöv lehet másik szobát kérni – mutat rá. A bemutatott esetek nem igazak minden irodára, azok kiragadott negatív példák, melyekkel azt mutatjuk be, hogyan verik át az utasokat egyes utazási irodák.