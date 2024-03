A program:

Március 8., péntek

Szent István téri színpad

14.30-15.00 Ünnepélyes megnyitó és felvonulás

15.00-16.00 Állatok és Takáts Tamás

16.00-16.30 Dj Atti

16.30-17.30 Street Kitchen - Fördős Zé és Eisler Zsolti

17.30-18.00 Merényi Ákos

18.00-19.00 Szécsi viktória és Vízi Viktor

19.00-19.30 Mihályfi Luca

19.45-21.15 Kowalsky meg a Vega

22.00-23.15 Wellhello

23.15-00.30 Náksi

00.30-01.30 Szecsei

Villanyrendőr színpad

15.00-19.00 Markus Greg

19.00-19.30 Bebe

19.30-20.15 Josh és Betti

20.15-22.00 Markus Greg

22.00-23.00 Joer Junior

23.00-00.30 Willcox

00.30-01.30 Helldance

Miskolc színpad

15.00-16.00 Dj cece

16.00-17.00 Pud Vatis

17.30-18.30 Mini Art-Űr

19.00-20.00 Here We Are

20.30-21.30 Sky Fanatic

22.00-23.00 Bíborszél

23.00-01.30 Dj cece

Március 9., szombat

Szent István téri színpad

10.00-11.00 Dj Atti

11.00-12.00 Kiskalász koncert

13.00-13.40 DJTK

14.00-15.00 Musimbe Dennis

16.00-17.30 P. Mobil

18.30-20.00 Paddy and the Rats

21.00-22.30 Manuel live

22.30-23.30 Yamina

23.30-00.30 Dj Antoine

0030-01.30 Lofti Begi

Villanyrendőr színpad

10.00-15.00 Markus Greg

15.00-15.30 Bonbon

15.30-18.00 Markus Greg

18.00-18.30 Shybalencie

18.30-20.00 Ibbigang, Filo, Atka

20.00-20.30 Markus Greg

21.00-22.00 Club54

22.00-00.00 Crotter x Varning

00.00-01.30 Erős vs Spigiboy

Miskolc színpad

10.00-11.00 Zámborszky Eszter

11.00-12.00 Számadó zenkar

12.00-13.00 Ládafia Cirkusz

13.00-14.00 Vaga Banda Gólyalábasok

15.00-16.00 Dj Cece

16.00-17.00 Jazz Inside

17.30-18.30 Zenegép

9.00-20.00 Későn szóltál

20.30-21.30 Sztrapacska Blues Band

22.00-23.00 Z!enemi

23.30-00.30 Kántor Band

00.30-01.30 Dj cece

Március 10., vasárnap

Szent István téri színpad

10.00-11.00 Dj Atti

11.00-12.00 Apacuka

12.00-13.00 Kacsenyák - Szodin Akusztik

13.00-14.00 Elek Péter

15.00-16.30 Bereczki Zoltán élő koncert

17.30-19.00 R-Go

Villanyrendőr színpad

10.00-12.45 Markus Greg

12.45-13.15 Ámokfutók

13.15-16.15 Dj Dominique

14.45-16.15 Dos Diavolos (Ganxsta Zolee x Takács Vilkó)

17.00-18.30 Sub Monster

Miskolc színpad

10.00-11.00 Gulyás László báb

11.00-12.00 Langaléta Garaboncok

12.00-13.00 Esztenás táncház

13.00-14.00 Csiribiri

15.00-15.45 Zsalya Kids

15.45-16.30 Zsalya

17.00-18.00 Miskolci Illés Emlékzenekar