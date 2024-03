Miskolcon rendezik meg, március 8-10. a „Miskolci Kocsonyafesztivál” elnevezésű gasztro-kulturális rendezvényt. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a fesztiválra az idei évben is jelentős létszámban érkeznek az érdeklődők, akik könnyen bűncselekmény áldozataivá válhatnak, illetve egyesek a nagy tömeget kihasználva jogsértő cselekményeket követhetnek el. Az esemény jellegéből adódóan a közrend és közbiztonságot sértő cselekmények mellett, kiemelt figyelmet fordít a rendőrség az ittas, illetve bódult állapotban lévő gépjárművezetők kiszűrésére is, tájékoztatott a vármegyei rendőr-főkapitányság.

A Miskolci Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el 2024. március 8-án 12 órától március 10-én 22 óráig Miskolc közigazgatási területére. Kérik a rendezvény résztvevőit, hogy a fenti intézkedések végrehajtásában a feladatra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák!