Színesebb lesz

Lipták Ádám, a szervező Uni-Garden Kft. ügyvezetője arra tért ki, hogy tavaly 250 ezer látogató volt a fesztiválon és idén is jelentős anyagi támogatást kaptak a városvezetéstől, a fesztivál lebonyolítására. „A mostani rendezvény sokkal színesebb lesz, 150 feletti kulturális programmal” – ismertette. Arra is rámutatott: összesen 33 ponton lesz kocsonya árusítás, és 81 településről érkeznek szolgáltatók a városba.

Bencze Tünde, a Miskolci Kulturális Központ ügyvezetője azt hangsúlyozta, hogy a kulturális intézmények mindegyike részt vesz a programokban.

Miskolc és a város kultúrája lesz a fő témája a programoknak

– tette hozzá. Azt is elmondta, hogy négy helyszínen lesznek programok és minden helyen más-más témájú programokkal várják az érdeklődőket.

Pénteken délután indul

Idén rendezik meg a 24-ik Kocsonyafesztivált, amely a legütősebb koncertekkel, szédítő vásári forgataggal, kiváló kulturális programokkal és a legfinomabb ételekkel és italokkal várja a miskolciakat és a Miskolcra látogatókat.

Pénteken fél négytől a hagyományos felvonulással kezdődik a három napos programsorozat. A régi hagyományokhoz hűen idén újra összemérik tudásukat a március 8-án, 9-én és 10-én a Miskolci Kocsonyafesztivál legjobb kocsonyakészítői, mégpedig több kategóriában is. A kitelepülő vállalkozók kocsonyáinak ízét hagyományos és kreatív kategóriában értékeli szakmai zsűri, míg a látványkocsonya versenyen a megyében található vendéglátóipari szakiskolák szakács és szakács szaktechnikus tanulói mérhetik szakmai felkészültségüket és kreativitásukat, egy előre meghatározott téma alapján. Az elkészült alkotásokat a Kocsonyafesztivál területén állítják ki a szervezők, így a látogatók is megcsodálhatják 2024 kocsonyaremekeit a rendezvény ideje alatt. Idén egy új programmal is készültek a szervezők, mégpedig lesz vasárnap béka úsztatás is.