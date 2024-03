Középiskolások és általános iskolások egyaránt a szünet előtti utolsó napon öltötték magukra ünneplő ruhájukat, amire rátűzték a kokárdát is. Így történt ez a Herman Ottó Gimnáziumban is, ahol Vály Péter György történelemtanár készítette fel a gyerekeket a szereplésre.

„Törekszünk arra, hogy megérintse diákjainkat a műsor, hiszen ezalatt is tanulják a történelmet. Ha pedig jó előadást nyújtunk nekik, nyert ügyünk van. Természetesen használjuk a klasszikus elemeket, ami azt jelenti, hogy a diákok megszemélyesítik az 1848-as események szereplőit: Petőfit, Jókait, Vasvárit. Ezentúl persze van tömeg és narrátor is, aki magyarázza a történteket. Szerencsére nagyon sok napló és levél áll rendelkezésünkre forrásként, hogy hitelesen rekonstruáljuk a több száz éve elhangzottakat. Kollégáim és én is figyelünk arra, hogy ne gyászműsort készítsünk, hiszen a forradalomnak örülni kell, ünnepelni akarunk. Most sem választottam lágy hangulatú zenét, a Marseillaise szólalt meg, mikor Táncsicsot a vállukon behozták, valamint a Psalmus Hungaricus – mesélte a tanár, hozzátéve, két évvel ezelőtt AC/DC borzolta a kedélyeket. – Mindenki csodálkozott, a tanulók pedig nagyon élvezték, hiszen valami hasonló pezsgést élhettek át, mint a márciusi ifjak annak idején."