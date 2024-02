Magyarországon kívül az idén Romániából, Szlovákiából és Szerbiából érkeztek a pálinkák és párlatok Közép-Európa legnagyobb megmérettetésére.

A pálinkák és párlatok értékelése január 25‒26-án volt Ongán. A háromnapos zsűrizés során egy 30 fős nemzetközi bíráló csapat formált véleményt a desztillátumokról, melyek közül az előbírálaton csupán 26 tétel nem jutott tovább a főbírálatra. Az eredmények február 17-én, egy színvonalas, több mint 500 fős gálát követően lesznek nyilvánosak, akkor derül ki, hogy kik milyen minősítést értek el, és kik nyerték el a nagydíjakat, melyik főzde és pálinka lett a verseny abszolút legjobbja.

– A nevezett pálinkák és párlatok 209 nevezőtől, 131 településről származnak – tudtuk meg Takács László versenyigazgatótól, a szervező Ongai Kulturális Egyesület elnökétől. – A kereskedelmi tételek száma eggyel lett kevesebb, mint tavaly, a bérfőzetőké növekedett, míg a magánfőzők száma valamelyest csökkent. Összességében mintaszám emelkedésről számolhatunk be, az elmúlt 15 év harmadik legnagyobb nevezési tételével kellett szembenéznünk. Ami az eredmények ismerete előtt is elmondható, hogy érezhetően nőtt a versenyre nevezett tételek színvonala. A nevezett pálinkák és párlatok minősége sokat javult, számottevően csökkent a hibás tételek aránya, az 25 százalék alatt maradt. Ilyen alacsony ez az arány még soha nem volt, ahogy az is rekord, hogy csupán a minták 20 százaléka került a döntőbíró csúcszsűri elé, ami jelzi, az értékelők egységes szemléletét.

Fotó: Takacs Jozsef

A magán és a bérfőzetők versenye soha nem volt ilyen erős, mint most. Egészen kivételes színvonalú tételekkel is találkoztunk. Ez annak is köszönhető, hogy a Quintessencere leginkább azok jönnek, akik, már elértek egy szintet, legyen szó kereskedelmi, bér- vagy magánfőzőről. A csapatversennyel is erősödött a Quintessence elit „klub” jellege. Itt mindene egyes érmes tételnek, különösen az aranynak vagy nagyaranyéremnek, championnak kézzelfogható értéke és megbecsülése van. Fontos kiemelnünk azt a pozitív dendenciát, hogy a hagyományos gyümölcsökből készült pálinkák és párlatok száma ugrásszerűen megnőtt. Nagyságrendileg 260 szőlő, 240 szilva, 200 alma, 140 meggy, 110 meggy, 90 törköly, 90 vegyes, 80 Vilmoskörte, 60 körte vagy 60 cseresznye került az értékelő zsűri elé, benne számos új, nagyreményű fajtával – egészítette ki mondandóját Takács László.