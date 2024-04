Határozott elképzelésekkel érkezett a haját és a sminkjét illetően is a 23 éves cigándi lány, Oláh Dominika a fotózásra. Nagyon élvezi, ha kamera előtt állhat, ennek ellenére sokáig gondolkozott a jelentkezésen. Olyan sok közösségi felületen találkozott a hirdetéssel, hogy jelnek vette és azt mondta, ha már rászánta magát a jelentkezésre, akkor nyerni szeretne. Egy rendezvényekkel foglalkozó cégnél dolgozik. Pozitív, közvetlen személyiségnek tartja magát, amit a fotózáson be is bizonyított.

Oláh Dominika élvezte a fotózást

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc étele, nevetve mondta, hogy vidéki lányként a sült oldalas és a szalonna jut eszébe elsőként, ha ételről van szó. Édesanyja, ahogy minden másban is, ebben is támogatja, ez nagyon fontos számára.

Fotósként a kamera másik oldalán

Vagány, sportos lány Ruszkai Martina, aki irodai munkája mellett Mezőkövesden fotósként is dolgozik. Kreatív esküvői fotókat, portré és budoár fotókat készít, és a képeivel szeretné megmutatni mindenkinek, hogy mennyire szép.

Ruszkai Martina fotósként is dolgozik.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Kíváncsi volt arra, hogy milyen a kamera másik oldalán hallgatni a fotós instrukcióit, nagyon jó tapasztalatszerzésnek tartja a hivatásával kapcsolatban is a szépségversenyt.

Mosolygós, magabiztos, céltudatos lány, aki a testalkatát a sportnak köszönhet, hiszen rendszeresen bokszol. A kávét soha nem utasítja el és azt is elárulta, hogy szinte sosem visel melltartót.