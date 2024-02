Civil oldalról kapott kihívót Miskolc jelenlegi polgármestere a júniusi helyhatósági választásokra. A Pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete bejelentette: Tóth-Szántai Józsefet indítja polgármesterjelöltként. A miskolci Rádió M vezetőjeként a média világából érkező polgármesterjelölttel az indulásának okairól és városvezetői terveiről beszélgettünk.

A polgármester-jelölését bejelentő videójában úgy fogalmaz, „mindannyian érezzük, hogy valami nem jó a városban”. Mi nem jó?

Amit minden miskolci érez és tapasztal a mindennapjaiban. Kezdjem sorolni?

Igen.

Romokban a tömegközlekedés. Közel tízezren költöztek el a városból az elmúlt négy évben. Egymás után zárnak be az üzletek a főutcán, és ami még működik, ami még épül, a helyi vállalkozók kitartásának és lokálpatriotizmusának az eredménye. Nagy köszönet nekik ezért! Az utóbbi évek látványos városfejlesztési projektjeit, az avasi kilátó felújítását, a tapolcai parkfelújítást, amiket mostanában adtak át, még az előző városvezetés indította el. Miskolc az egyetlen város, ahol, ha átadnak egy útfelújítást, nem kisebb, hanem nagyobb lesz a dugó. Mindenki látja, mi történt a Dayka Gábor utcánál. Közben az önkormányzat hetekkel az átadás után közleményben szólítja fel a saját osztályát, hogy tegyen végre valamit a dugók ellen. Mi történik itt? Ők nem ebben a városban élnek? Ami azonban ennél is rosszabb, hogy elmaradtak a városrész-rehabilitációk; úgy tűnik, szétesett a Nagy-Miskolc terv.

Miért gondolja ezt?

Bizonyára ön is látta a szavazást a Facebookon azzal a kérdéssel, hogy mikor fejlődött jobban a város: Káli Sándor, Kriza Ákos vagy Veres Pál vezetése alatt.

Legutóbb négy és fél ezer szavazatnál láttam az oldalt, akkor közel háromezer miskolci szavazott úgy, hogy 2010 és 2019 között működött és fejlődött a város a legtöbbet.

Egyetértünk velük, ezt mi is így látjuk.

Azzal nem ért egyet, hogy nehezített pályán kellett játszania a jelenlegi városvezetésnek?

Az elmúlt ciklusban Veres Pál mindig küzdött valamivel: a kormánnyal, a tanácsadóival vagy most épp a városvezetésben őt támogató frakcióval. Amíg velük harcolt, úgy látszik, nem maradt ideje semmire.

Nem tudta megszervezni a város működését, de még egy normális menetrendet sem, ráadásul közben a saját csapata is széthullott.

Hogyan tudna egy ember működtetni egy várost, ha még a saját frakcióját, 16 embert sem tud összetartani.

Veres Pálról azt lehetett tudni, hogy jó kormányzati kapcsolatai vannak. Ott ült a korábbi igazságügyi miniszterrel a Miskolci Egyetem kuratóriumában, tehát nem volt akadálya, hogy a városfejlesztéshez pénzt szerezzen. Vagy nem így látja?

A kormány jött Miskolc polgármesteréhez, nem ő ment. A kormány minden támogatást megadott neki, Szijjártó Péter külügyminiszter például két héttel a 2019-es választás után itt volt nála, most jön talán Lázár János. És igen, a korábbi igazságügyi miniszter Varga Judittal egy kuratóriumban ült. Ezek számomra azt jelezték, hogy a kormány nem feledkezett meg Miskolcról, sőt jelentős forrásokat adott. Az Ellipsum működtetésére is 700 millió forint támogatás érkezett, de alighogy megnyílt, és ez a pénz megjött, a városvezetés bezárta. Azóta is „többet van zárva, mint nyitva”, amivel hatalmas károkat okoznak a miskolci turizmusnak, de még a medencék szerkezetét is tönkreteszik, ha üresek… Miért adjon pénzt a kormány egy olyan városvezetésnek, amely nem tud élni vele? Átnéztük a város elmúlt éveinek költségvetését. Az állami támogatások 60 százalékkal nőttek a 2019-eshez képest! A város iparűzésiadó-bevétele 36 százalékkal nőtt! Ezenfelül több mint 30 milliárd forint beruházási támogatás érkezett 2023-ig. Ezeket a számokat nem én találtam ki, ezek szerepelnek a költségvetésben. Ott van benne. Lett volna tehát miből költeni arra, hogy jobban működjön Miskolcon.

Önök mire költöttek volna?

A vagyont nem felélni kell, hanem a jövőbe fektetni. Én ezt tanultam meg vállalkozóként. Egyelőre még pontosan nem látjuk, hol folyik ki a pénz a város kasszájából, de előbb-utóbb ez is ki fog derülni. Kérdéseink azonban, mint minden miskolcinak, azért vannak.

Például?

Miért nem lehet egy rendes menetrendet összeállítani a tömegközlekedésben, meddig lehet visszaélni az emberek türelmével? Miért márciusban söprik össze az őszi faleveleket? Miért érdem a városban, ha nyitva van a strand? Miért vannak teli a kukák a belvárosban? Miért szűntek meg nemzetközi hírű fesztiválok? Miért nem áldozunk arra, hogy tisztább legyen a város levegője? Miért nem használjuk ki a mai kor vívmányait a városfejlesztésben? Miért nincsenek felelősei, következményei a rossz döntéseknek?

Tóth-Szántai József szerint szétesett Veres Pál Nagy-Miskolc terve

Fotó: Ádám János

Veres Pál nemrégiben azt ígérte, tíz év múlva ingyenessé teszi a miskolci tömegközlekedést.

Könnyű úgy ígérni, hogy tíz év múlva majd… A városvezetés jelenleg azzal küzd, hogy immáron 102. alkalommal módosítja a menetrendet, és csak egyre rosszabb a helyzet. Ezt már maga az MVK is beismeri, épp a napokban adott ki közleményt. Ez minden miskolci számára idegtépő. Nekünk átfogó koncepciónk van a tömegközlekedési díjak, forgalmi dugók és a menetrend összefüggéseiről, amelyet közlekedési szakemberek bevonásával készítettünk el.

Ön egy civil szervezet jelöltje. Meg akarja szerezni a kormány támogatását?

Mindannyian tudjuk, hogy „kormány nélkül autót sem lehet vezetni”, nemhogy egy várost. A Fidesz–KDNP kormány eddig sem hátrált ki a város mögül, miért ne támogatna egy modern gondolkodású csapatot?

Ezek szerint számítanak a helyi Fidesz támogatására?

Megkerestünk több mint félszáz civil szervezetet és minden párt helyi szervezetét. Többekkel tárgyalunk, hogy ha nem is kampányban, de a győzelem után támogassanak. Bizakodóak vagyunk.

Miben számítanak rájuk, mi lenne az önök megoldása a város problémáira?

Öt fontos terület van, amiben azonnal lépnünk kell, azonnali változásra van szükség: a tömegközlekedés, a közbiztonság, a köztisztaság, a belváros rendbetétele és a diósgyőri vár befejezése. Először rendet kell tenni, mint otthon. Ki kell takarítanunk. A kampányban szeretnék minél több miskolci családdal személyesen találkozni, hogy olyan legyen a polgármesteri programom, amit a többségük támogatni tud. Nemcsak megszólítani kell a miskolciakat, hanem beszélni kell velük. Szükség van mindenkire: vállalkozókra, gazdasági szakemberekre, civilekre, olyanokra is, akik valamiért elhagyták a várost és fájó szívvel nézik, ami itt most történik. Vissza kell őket hívnunk. Olyan kampányra készülünk, ami legalább olyan modern és újszerű, mint amilyennek Miskolcnak kellene lennie.

Sokan megfogalmaztak már hasonló gondolatokat…

Miskolcon születtem, Miskolcon élek 53 éve. Aggódom a városomért, a fiatalokért, azért, hogy ne menjenek el innen. Nincs mire várnunk. A gyerekeinket csak akkor tudjuk itt tartani, ha egy 21. századi szolgáltatásokat nyújtó, biztonságos, tiszta, gazdag várost építünk. Ezt szeretném megvalósítani, ezért indulok el a választáson. Zárjuk le végre a Miskolc megítélését máig nyomasztó 20. századot, és kezdjünk el szabadon, újszerűen gondolkodni. Egyetértek a fiatalokkal: ez itt már a 21. század. Amire vágyunk, nem a múltban van, hanem közös jövőnkben, amit mi, miskolciak alakíthatunk. Egy jövőben gondolkodó Miskolcért akarunk dolgozni, ehhez keressük a támogatókat. Mert azonnali változásra van szükség!

NÉVJEGY Tóth-Szántai József

A Pont Mi Lokálpatrióták Egyesülete polgármesterjelöltje Miskolcon született 1970-ben. Középiskolai tanulmányait Miskolcon folytatta, főiskolát Nyíregyházán és Esztergomban, egyetemet pedig Miskolcon végzett. Újságíró, a helyi kereskedelmi rádiózás egyik úttörője. Hangját csaknem harminc éve ismerik a miskolciak a Nonstop, a Rádió Ga-Ga, majd a Rádió M szerkesztőjeként. Jelenleg a Nívó-díjas miskolci Rádió M főszerkesztője, cégvezető, a Helyi Rádiók Országos Egyesületének elnökségi tagja. Két gyermek édesapja.