"Átlag kéthetente kell szétszerelni a csapomat, mert az ivóvíz tele van homokkal, és a beépített szűrő eldugul" – ez volt a panasz, ami arra késztette a megyei napilapot, hogy szóra bírja Vojtilla Lászlót, a MIVÍZ RT. igazgatóját. Szerinte kizárt, hogy homokot lehetne találni az ivóvízben, hiszen nem mélyfúrású kutakból, hanem a mészkőhegység karsztforrásaiból szerzik be. Valószínűbb inkább, hogy a házirendszer vízkövesedésével függ össze a dugulás. "A miskolci víz nagyon kemény. Ennek rengeteg előnye van, jóízű, s egészséges is, hiszen tele van kalciummal. Az ilyen víz hátránya azonban a túlzott vízkövesedés. Megindul a cső belsejében a vízkőkiválás, a szemcsék leválnak a csőfalról, és bekerülnek a vízbe. A vízkő a tömítéseket is károsítja. Ma már a műanyag csőrendszerek korszerűbbek, azoknál nem jelentkezik a vízkövesedés. Ha az előzővel rendelkezünk, akkor érdemes szűrőt beszerelni, s ilyen esetekben nem érdemes kerámiacsapokat használni" – idézte az újság a szakembert.