A magyar pedagógia történetében most fordul elő első ízben, hogy az új vizsgaszabályzat értelmében a gimnáziumok végzős diákjai a tanév végén testnevelésből is tehetnek érettségi vizsgát. A napokban kapták meg a gimnáziumok erre vonatkozóan a Művelődésügyi Minisztérium utasítását, amely kimondja, hogy a jelölteknek a gyakorlat mellett elméleti ismeretekről is számot kell adniuk – írta a megyei napilap, tudatva: a gyakorlati tételekből természetesen a tornateremben, tornaruhában teszik le az érettségi vizsgát a jelöltek.