Frenetikus hangulatú mérkőzésen nyert szerdán, a bajnoki döntő első meccsén a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata. A piros-fehérek 3309 néző előtt, a Serco UNI Győr együttesét 75-62-re győzték le hazai környezetben, a DVTK Arénában, és ezzel az egyik fél három győzelméig tartó csatában 1-0-ra vezetnek.

A diósgyőriek csapatkapitánya, Kányási Veronika a meccs másnapján arra a kérdésre, hogy az előzetesen eltervezettek valósultak-e meg a mérkőzésen, így felelt:

– A lényegi részét tekintve mindenképpen, hiszen a legfontosabbat elértük, megvan a győzelem, 1-0-ra vezetünk. Ami pedig a meccs részleteit illeti: igazból végig mi kontrolláltuk a mérkőzést, ez volt a terv, bár nem minden úgy alakult, ahogy előzetesen gondoltuk. Arra ugyanis nem számítottunk, hogy az ellenfél csapatából hiányzik majd Anigwe, és nélküle átalakult a játékuk, amihez alkalmazkodnunk kellett. Ahogy ahhoz is, hogy más lett a szereposztás a Győrnél, több játékosuk is profitálhatott belőle, előre léphettek a rotációs rangsorban, és ez nagyban növelte a motivációs szintjüket. Mindezek közepette kellett nekünk a saját játékunkra helyezni a hangsúlyt, és azzal az agresszivitással kellett küzdenünk, ami eddig jellemzett minket.

A DVTK Hun-Therm erősségétől azt is megkérdeztük, hogy nem volt-e egyfajta nyomás rajtuk az első meccset megelőzően, hiszen szinte mindenki a Diósgyőrt kiáltotta ki favoritnak.

– Nem éreztünk ilyen fajta nyomást, azzal foglalkoztunk az első meccs előtti időszakban, hogy a lehető legjobban felkészüljünk – mondta Kányási Veronika, majd így folytatta: – A bajnoki döntőben vagyunk, itt nincs olyan, hogy gyengébb csapat. A Győr sem véletlenül jutott el ide, és bár több hiányzójuk is volt, van, de a keretük erősnek mondható, és megérdemelten játszanak a döntőben. Nekünk pedig az ellen kell nyerni, ahhoz a szituációhoz kell alkalmazkodni, amit az élet hoz.

A diósgyőri kosarasnak szóba hoztuk azt is, hogy fontos pillanatokban szerzett találataival nagy lelki pluszokat adott csapatának.

– Szerintem nagyon sok olyan pont volt a meccs folyamán, amikor egy találat jókor jött, és rendre más volt az, aki előlépett a fontos pillanatokban, ez attól függött, hogy ki volt a legjobb helyzetben. Mi csapatszinten vagyunk erősek, és ezt támasztják alá a szerdai meccs történései is – mondta Kányási Veronika, akit a végső célról is kérdeztük. – Mindannyiunk óriási álma, hogy megszerezzük az aranyat. Nagyon különleges közösség formálódott itt ez elmúlt időszakban, és nem csak a csapatra gondolok, hanem a szurkolókra is. Nagyon szép megkoronázása lenne ennek a szezonnak, a hosszú, szisztematikus munkának, ha elérnénk a célt, ami felé lépésről lépésre haladunk, és amire szerintem készen állunk, hogy bajnokságot tudjunk nyerni.

Nem biztos, hogy mindenki tudja, de a 24 éves Kányási Veronika a legrégebbi tagja a diósgyőriek keretének, ez a 6. (!) évadja a piros-fehéreknél. Az irányító-hátvád arra a kérdésünkre, hogy marad-e még hat évet, így felelt:

– Azért vagyok itt ennyi ideje, mert otthon érzem magam, mert szeretek itt lenni. Csodálatos szurkolói bázis alakult ki, ebben a városban nagyon szeretik a kosárlabdát, a diósgyőri csapatot, és ez nagyon jó érzés. Ahogy mondtam, az utóbbi években egyre különlegesebb kapcsolat van a csapat és a drukkerek között, amiért iszonyatosan hálásak vagyunk, és azt a sok szeretetet, amit kapunk, meg akarjuk hálálni.