Takarékosak a tokajiak és a tarcaliak – ez volt a hír anno. Az újság arról számolt be, hogy Tokajban és a szomszédos Tarcalon is önálló takarékszövetkezet működik. Mindkét helyen 20 millió forint fölött járt a tagok betéteinek összege. Szövetkezetük a háztáji gazdálkodást segítő hiteleket is folyósított.