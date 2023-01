„Reményeink szerint 2025 végére a Korona szálló lesz a tehetséggondozás és a miskolci kulturális és szellemi élet központja is egyben.” Konyári György mondta ezt interjúnkban, amelyben az MCC tehetséggondozásban és értékmentésben betöltött szerepéről is szó esett.

Ma már háromféle korosztály tehetséggondozásáról gondoskodik az MCC a vármegyeszékhelyen. Hogyan alakult Miskolcon az elmúlt több mint hét év?

Az MCC története Miskolcon 2015-ben indult, a Fiatal Tehetség Programmal, viszont az igazi áttörés és léptékváltás 2021 szeptemberében következett be, amikor a teljes képzési paletta itt is megjelent. Vagyis már nemcsak általános iskolásokkal foglalkozunk, hanem középiskolásokkal a középiskolai programon, illetve az egyetemistákkal az egyetemi programon keresztül. Így a Mathias Corvinus Collegium által nyújtott teljes vertikum megjelent Miskolcon, és a diáklétszámunk háromszorosára nőtt, megközelítőleg 300 fiatal tanul különböző szinteken az MCC kötelékében. Erre a számra büszkék vagyunk, de alapvetően nem ez méri a legjobban a gyerekek kibontakozását, hanem talán az a fejlődés, amit a belső méréseink is mutatnak, hogy ők egyre eredményesebbek az MCC-n belül is, és az itt megszerzett készségek által tanulmányaik során is.

Sokféle mérőszám létezik arra, hogy a megszerzett tudás minőségét lemérje. Az egyik ilyen a szakmai versenyeken és megmérettetéseken elért eredmények, ezekből is akadt bőven.

Valóban elértünk oda, hogy most már jönnek szépen a látványos eredmények is. Talán ez az egyik legjobb mérőszám, hiszen mindhárom korosztály számtalan versenyen bizonyította tudását. Szerveztünk például olyan belső versenyeket is, amelyekre miskolci középiskolásokat is meghívtunk, voltak vita- és problémamegoldó versenyeink is. Ezeken és az MCC-n kívüli megmérettetéseken is szépen szerepeltek diákjaink. Egy példát említek: a First Global Challenge versenyen elért eredményt, ahol egy MCC-s diák ért el dobogós helyet csapatával együtt egy amerikai szervezésű genfi versenyen. Thomázy Vendel, aki a Fráter György Katolikus Gimnázium diákja egyben, egy 192 országot felölelő robotikaversenyben harmadik helyen végzett négyfős csapatával együtt. Egyébként csapatát is az MCC szponzorálta. 192 ország versenyzői közül harmadiknak lenni bármiben – szoktam mondani, „távolba néző versenyben” is akár – hatalmas eredmény, hát még egy olyan területen, mint a robotika! Ez egy olyan eredmény volt, amire a Mathias Corvinus Collegium egésze büszke lehet, és ezen keresztül mi is büszkék vagyunk.

Rendszeresek azok az előadások is Miskolcon, amelyek különböző tudományterületek eredményeit, kutatásait teszik közzé közérthető módon nemcsak a diákok, hanem az érdeklődők számára is.

Rengeteg tudás felhalmozódik az MCC különböző műhelyeiben, intézeteiben, iskoláiban és az oktatókon keresztül. Emellett nagyon nagy számban érkeznek hozzánk külföldi szaktekintélyek, professzorok is a világ számos országából. Természetesen ez a tudásbázis elsősorban a diákok rendelkezésére áll, ők férnek hozzá a legkönnyebben. Tavaly több mint 200 külföldi oktató, tudományos szakember és professzor fordult meg nálunk, közülük több mint 30-an Miskolcon is tartottak kurzusokat, többségük pedig úgynevezett nyitott előadással is készült, amin az érdeklődő miskolciak is részt vehettek. Miskolcon 2022-ben összesen 13 angol nyelvű előadást tartottunk, és összesen több mint 40 előadásunk volt, a legkülönfélébb közéleti és tudományos témákat érintettük: a közgazdaságtantól a jogi, a környezetvédelmi, a szociológiai kérdéseket érintő kérdések mellett például szó esett az ifjúságkutatás legfrissebb eredményeiről is. Emellett két olyan célcsoportunk is van, amelyre külön fókuszáltunk, ők a szülők és a pedagógusok, nekik külön rendezvényekkel is készültünk. A szülőknek például a „Szülők akadémiája” szólt, és három pedagóguskonferenciát is szerveztünk. Az MCC-n belül nagyon fontos hívószó az élménypedagógia. Ennek a különböző módszertani elemeit, készségeit igyekeztünk átadni ezeken a pedagógusoknak szóló fórumokon.

Az elmúlt időszakban mennyire vált ismertté a városban a diákokon, a szülőkön, a városlakókon keresztül a Mathias Corvinus Collegium? Milyen tapasztalatai vannak erről?

Például ezeken a nyitott rendezvényeken keresztül is lemérhető mindez, egyre nagyobb az érdeklődés, és egyre inkább helyszűkében vagyunk. Úgy tapasztalom, hogy az MCC ismertsége és megbecsültsége is növekszik. A diákok, a szülők és a pedagógusok visszajelzései is ezt mutatják, gyakran halljuk, hogy a gyerekek, a fiatalok olyan készségeket sajátíthatnak el, amiket ha a piacról kellene „megvenniük” – legyen az nyelvtudás, szállás vagy bármilyen készségfejlesztés –, akkor ezek bizony százezres, milliós nagyságrendben mérhető összegek lennének. Nálunk ez a tehetséggondozás része, befektetés a jövőbe, és ez a tudás nálunk anyagi ellenszolgáltatás nélkül megszerezhető.

Korábban kapott egyfajta címkét is ez a fajta, tegyük hozzá, ingyenes tehetséggondozás, hogy ez egy elitképző. Mit gondol erről?

A címkézést nem szeretném kommentálni, szakmailag pedig egyáltalán nem tükrözi a tevékenységünket. Az MCC ideológiailag semleges, de természetesen nem értéksemleges. Fontosnak tartjuk, hogy a szakembereken keresztül a tudás hihetetlenül sokféle aspektusát megmutassuk, a mai, gondolkodó embert leginkább foglalkoztató témáknak, ügyeknek, gondolatoknak teret adjunk. Olyan magas színvonalú képzést szeretnénk biztosítani a diákoknak, ami miatt érdemes itthon maradniuk. Ha pedig a hazai és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő tudás birtokában a diákok később cégvezetők, egyetemi rektorok, a közélet jeles képviselői lesznek, az mindenképpen kiváló eredmény egy tehetséggondozó intézmény számára. Azáltal, hogy a képzést itt szerezheti meg az a fiatal, aki a Miskolci Egyetem mellett az MCC kötelékében tanul, az értelmiség helyben maradásához is jelentősen hozzá tudunk járulni. Ezt tartom az egyik legnagyobb eredményünknek.

Értékmentést is végez az MCC. A legjobb példa erre, ahogyan az országban és határon túl is emblematikus épületek megmentését is célul tűzték ki. Miskolcon például az Avas szálló menekül meg az enyészet elől...

Ennek a hosszú távú építkezésnek a része az Avas vagy történelmi nevén a Korona szálló. Itt nemcsak építészeti, hanem kulturális értékmentés is zajlik. Az elmúlt évtizedek valóban bebizonyították azt, hogy gazdasági értelemben egy olyan épület, mint az Avas szálló, nagyon nehezen hasznosítható, és itt jött a képbe az MCC. Reményeink szerint 2025 végére a Korona szálló lesz a tehetséggondozás és a miskolci kulturális és szellemi élet központja is egyben. Itt lesznek az óráink, rendezvényeink, és a szállodai, szállásadói funkcióit is visszaállítjuk. Emellett megújulnak az emblematikus közösségi terek – ilyen a két bálterem: a régi moziterem és a Fehér terem –, amelyeket szeretnénk megnyitni a miskolciak és a régióban élők előtt is. Bálok, kulturális rendezvények, konferenciák helyszínei lehetnek majd ezek a terek.