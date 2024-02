A közösségi oldalán számolt be a Diósgyőri Polgárőr Egyesület, hogy egyik tagjuk éppen időben érkezett ahhoz, hogy megmentse egy kihűlés előtt álló ember életét. Egyben arra is felhívták a figyelmet, hogy hiába a jobb idő, még mindig hidegek az éjjelek, így továbbra is figyelni kell embertársainkra, hogy ne történjen tragédia.

Nem bírt felállni

„Egyik önkéntes polgárőrünk ma este hazafelé menet segített egy embertársunknak, szolgálaton kívül. A Felső-Majláth végállomáson vett észre egy a megállóban ülő nőt, aki segítséget kért társunktól. Kiderült, hogy nagyon beteg, a kihűlés közelében van (estére már 0 fok körüli a hőmérséklet) és nem bír lábra állni.

Gyors helyzetfelismerést követően polgárőrünk értesítette a mentőszolgálatot akik hamar a helyszínre érkeztek és ellátták a hölgyet.

Figyeljünk embertársainkra! A tél még nem ért véget, az utca pedig esténként igencsak hideg tud még lenni!”

- írta bejegyzésében a Miskolc Diósgyőr Polgárőrség.