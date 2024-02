Tüntetést szerveztek civil szervezetek pénteken Miskolcon a „gyermekek védelme érdekében”. A baloldal rögtön kapott is az alkalmon, és a tüntetésen résztvevő gyerekeket hergelésre és saját politikai haszonszerzésre használta fel, amelyet be is mutattak médiájukban. (Holott a szervezők országos szinten kérték a politikamentességet – a szerk.). A miskolci baloldali városvezetés médiacége, a MIKOM által üzemeltetett minap.hu fotóin jól látszik, hogy több baloldali politikus is részt vett az eseményen, ami a miskolci Fidesz székháznál ért véget. Itt a tüntetők egymásra helyezett papírdobozokat kezdtek el dobálni. Az eset kapcsán a legmegdöbbentőbb, hogy köztük egészen kis gyermekek is aktívan részt vettek a dobálásban. Közben hátulról kormányellenes rigmusok szóltak.

Bartha György önkormányzati képviselő Fotó: Ádám János

Az esetről videó is készült, amelyet Bartha György MSZP-s önkormányzati képviselő prezentált saját videómegosztó közösségi oldalán. A videó nem aratott osztatlan sikert, ugyanis a kommentelők egy része kiakadt a látottakon. Volt, aki azt a kérdést tette fel, hogy „mit keresnek a videón gyermekek?”. Olyan is akadt, aki azt írta: „ismét a gyerekeket használják fel”. Olyan is írt, aki „csürhének” nevezi a videón látottakat, de olyan is akadt, aki azt fogalmazta meg: „ez ám a példamutatás…”

A gyermekek nem érthetik

Nem először használja fel a baloldal saját politikai céljaira a gyermekeket. Korábban Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus egy másik üggyel kapcsolatban azt fogalmazta meg portálunknak, hogy a gyermekek nincsenek tudatában annak, hogy miben vesznek részt egy-egy tüntetésen.

Tízéves korig önismereti zárlat van egy gyermekben, nem tudja, ki ő, és a szülei mondják meg, hogy egy adott dolog jó vagy rossz

– hangsúlyozta Bagdy Emőke, aki rámutatott: ebben a korban a gyermekek az ilyen eseményeket egyfajta cirkusznak fogják fel, hiszen nem tudják megérteni, hogy milyen rendezvényen vannak. Rámutatott: az eszmei lényegét nem látja át egy fiatalabb gyermek, mert nem képes erre, hiszen önmagára reflektáló korban sincs. Bagdy Emőke szerint ilyenkor különösen nagy a szülői felelősség egy gyermek esetében, hiszen ők szabják meg, hogy milyen lesz az önbecsülése.