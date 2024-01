Először a magyar nyelv és irodalom tantárgyból számoltak be tudásukról az általános iskolások, majd egy negyedóra pihenés után következett a szintén háromnegyed órás matematika írásbeli: szombaton délelőtt tartották országszerte azonos időben a központi felvételi vizsgák írásbeli részét a középiskolákban.

Gaálné Sziráczki Ildikó második gyermekét kísérte el ezen a napon, a Herman Ottó Gimnáziumba felvételiző Alíz nagyon izgult.

"Mi azért választottuk ezt az iskolát, mert a nővére, Adél is ide jár már. Alíz pedig nyolcosztályosba készül a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolából. Az iskolaválasztásnál fontos szempont volt az is, hogy útba esik reggelente munkába menet" – magyarázta az édesanya a Boon.hu-nak.

A diákok bármelyik középiskolát választhatták a felvételi megírására, attól függetlenül, hogy hova szeretnének bekerülni.

Jó nevű iskola

Garabuczi Roland gyermeke, Lili szintén a testvére miatt választotta ezt az iskolát.

"Zoé már hermanos, és most nyolcosztályosba készül a húga is, aki a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolába jár. Azért döntöttünk emellett a középiskola mellett, mert jó híre van. Ismerőseinktől hallottuk, hogy sokféle módon bontakoztatják ki a tehetségeket, úgyhogy már a kicsivel is jó előre gondolkoztunk, mikor felvételi előkészítőre járt ide."

Suller-Nagy Anita úgy nyilatkozott, gyermeke már általános iskola második osztályában eldöntötte, hogy hermanos akar lenni.

"Mi Sajószögeden lakunk, Panna Tiszaújvárosba járt suliba eddig, úgyhogy hozzászokott az ingázáshoz. Azt mondta, neki megéri egy kicsit tovább utazni, hogy abba a vágyott iskolába járjon, amiről még videókat is szokott nézni" – mondta a négyosztályosba felvételiző diák édesanyja, aki azért ajánlotta ezt a középiskolát lányának a felvételi megírására, hogy később otthonosabban érezze magát.

A magyar és a matematika írásbelik pontszámait néhány napon belül kihirdetik. Ezzel azonban nincs vége a megpróbáltatásoknak. A felvételizők jelentkeznek a megcélzott középiskolákba, ahol szóbeli vizsgákon is bizonyítani kell felkészültségüket. Az írásbeli dolgozatok és a szóbeli feleletek után kapott pontszámokat összesítik az iskolák, és az így kapott rangsor alapján május elején derül ki, hogy mely diákot melyik középfokú oktatási intézménybe vették fel.