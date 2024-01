Bár Magyarországon jelenleg nem kötelező a téli gumi használata, a biztosító casco-szerződések megkötésekor akár elő is írhatja azt bizonyos időszakokban. Ez mindig az adott szerződéstől függhet, érdemes tehát tisztában lenni szerződésünk tartalmával. Egyébként mind a közlekedés biztonságért felelős szervek, mind a biztosítók, és az abroncsgyártók is ajánlásokat fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban. A balesetek száma ugyanis az enyhébb téli időszakokban megemelkedik, amiben a nem megfelelő gumihasználat is közrejátszik