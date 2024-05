Mennyire divat manapság a májuskosár? Sokan keresik az üzletekben?

Változatlanul van rá igény és kereslet. Országos szinten Borsod vármegyében a legkeresettebb a májuskosár, mert ez egy borsodi szokás. A kollégák mindig elmondják: de jó nektek, hogy van egy ilyen virágos ünnepetek! Ez máshol nincs, csak nálunk. Még esetleg Hevesben keresnek az emberek májusfát.

Mik a tapasztalatok az elmúlt év tanulságai alapján, mennyien szoktak májuskosarat vásárolni?

A korábbi évekhez hasonlóan most is sokat vesznek belőlük. Annak ellenére is, hogy természetesen változik a divat, a díszítőanyagok, a virágok iránti érdeklődés. Az időben visszanyúlva nyomon követhető, hogy az ünnep fő virága a hortenzia volt. Ha végigmegyünk a vidéki falvakon, akkor sok ház előtt látjuk a gyönyörű hortenzia bokrokat. A hölgyek megkapták a májuskosarat, teli hortenziával, aztán a virág május után is megmaradt, és nevelgették. Manapság már többféle virágot használunk, másfajta dekorációt készítünk hozzá. Egyre több kiegészítő is bekerült a májuskosárba, amit változatlanul szeretnek az emberek.

Vannak speciális kérések a májuskosár virágainak összeállításában?

A visszatérő vásárlók szeretnek évente más virágot vinni a májuskosárban. Van, aki tavaly megrendelte, és dracénát -azaz sárkányfát- kért bele, idén azonban más virágra váltott, mert most már azt szeretné a párja. Annak is van egy ősi hagyománya, hogy az udvarlás mely szakaszában milyen májuskosarat visznek a kiszemelt lánynak. Én találkoztam olyan speciális igénnyel, amikor konkrétan narancssárga vagy kék díszítést kért a fiatalember. Esetleg citromsárgát vagy pirosat, mert az a kedvenc színvilága a szeretett hölgynek.

Ön szerint milyen lenne egy igazi újhullámos, 21. századi májuskosár?

Ez egy jó kérdés. Mi szeretjük az olyan májuskosarakat, amibe nem csak cserepes virágot teszünk. Nyilván az a fő irány, de mindig jó, ha élő virágot is kérnek bele. Akár vágott rózsát fréziát, idényjellegű virágot. A kiegészítőkkel lehet egy picit variálni, újítani. Kiegészítő lehet például a kosárban egy kis galamb, lepke vagy szívecske. Nyilván ez is ízlés kérdése.