Cikkünk aktualitását az adja, hogy csütörtökön reggel Miskolcon és környékén is ónos eső utáni lefagyásra ébredhettünk. Az utak is csúszósak voltak és a figyelem is ellankadt több helyen, így sok baleset volt a vármegyeszékhelyen és környékén is.

A rendőrök folyamatosan tapasztalják, hogy nem az út és látási viszonyoknak megfelelően vezetnek a sofőrök, ahogy azt is, hogy nincs megfelelően felkészítve a téli közlekedésre a jármű. Az is gyakori, hogy a közlekedők a járművek szélvédőit nem takarítják le rendesen a jegesedéstől, ami akadályozhatta a sofőrt a szabad kilátásban is. Ilyen okból történt baleset a közelmúltban például Hernádnémetiben.