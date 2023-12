Vármegyénk egyes részein síkosabbak a járdák és az utak, szerencsére Miskolcon nem, inkább latyakos, de csak bízhatunk benne, hogy estére nem fagy le és nem válik azzá.

Kíváncsiak voltunk, milyen praktikákat ismerünk, amelyeket be lehet vetni ónos eső esetén, ha egyszerűen muszáj közlekednünk.

Kovács Anna például nagyon elővigyázatosan szokott közlekedni ilyenkor, gyalogosan és autóval is.

„Emlékszem, gyermekkoromban falun a nagymamám ilyenkor mindig zoknit húzott a cipőjére, hogy nehogy elcsússzon, és a régi tűzhelyből kiöntötték a hamut a járdára és arra az útvonalra, ahol naponta többször is jártunk. A hamu beletapadt a hóba, ezután már nem, vagy kevésbé csúszott. Mivel manapság, és főleg a városban ez már nem divat, így igyekszem olyan lábbelit választani a hóesésben indulás előtt, aminek puha a talpa. De borzasztóan féltem a szüleimet, akik már idősebbek, hogy megcsúsznak valahol, elesnek, és beütik valamelyik testrészüket, vagy netalán el is törik. Annyi ilyet hall az ember. És elég csak egy óvatlan mozdulat, és megvan a baj. Ezért nekik is azt javaslom, hogy nagyon lassan közlekedjenek” - mondta.

Ónos eső idején

A zokni a cipőre megoldást egyébként komoly szakemberek (egészségügy, mentő, katasztrófavédelem, biztosítási portál) is ajánlják. Ónos eső idején ugyanis még az utcai gyalogos közlekedés is veszélyes üzem. Idősek ilyenkor semmiképpen ne induljanak el - egy combnyaktörést kockáztatni nem szabad! A fiatalabbaknak is balettos mozdulatokkal jár ilyenkor a közlekedés. De van egy praktika, amellyel segíthetünk magunkon: az elhasznált, nagyméretű zoknit húzzunk a cipőnkre - így az nem fog annyira csúszni.