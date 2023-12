A Búza téri piacon szétnéztünk közvetlenül karácsony után. Akkor még kevés vásárló és árus volt nyitva, azonban ez változott a szilveszteri hétvége előtt. Most már egyre többen vannak, akik még beszerzik a hétvégére valót, valamint az eladók is színesebbnél színesebb zöldségekkel és gyümölcsökkel készültek.

Nagy László árus elmondta, hogy a mandarint, a narancsot, a banánt és főként az almát viszik.

,,Most ezek a déli gyümölcsök mennek jobban, ezeket viszik inkább a vevők. A sütőtököt is, hiszen most télen ennek szezonja van. Az elmúlt pár napban kevesebb vásárló, volt azonban ahogy közeledik a hétvége egyre többen vannak az érezhető, illetve majd januárban az ünnep után lesz több vásárló.”

A legtöbben még mindig a hús pultoknál állnak és nem csak a piacon, hanem a boltokban is. Virslit, felvágottat, illetve oldalast, karajt, sertés combot, tarját vásárolják az emberek. Főként a szilveszterhez kapcsolódó termékeket, alapanyagokat viszik a boltokból az emberek. Ilyen a lencse, a virsli és a pezsgő is.

Voltak tele kosarak is

István már szinte mindent beszerzett, amire szüksége van, azonban még ilyenkor egy utolsó bevásárlást csinál. ,,Szeretném ezt a pár napot otthon tölteni a családdal társasjátékozással, szilveszteri bulival, mert január 2-án már kezdődik a munka. Ezért döntöttünk úgy a feleségemmel, hogy a bevásárlást is minél hamarabb elrendezzük, valamint a főzéssel is igyekszünk, hogy vasárnap már csak egymásra tudjunk koncentrálni.”