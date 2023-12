Hozzáfűzte: mindenkinek, aki részt vett az ötletelésben, a tervezésben, a pályázatban, majd a kivitelezésben és azoknak is, akik elviselték a kellemetlenségeket, amellyel az építkezés járt és jár. Hiszen még most is folyik a projekt egy másik elemének kialakítása.

Az érdem, az érték mindannyiunké, miskolciaké. Az Avasi kilátó 21-ik századi külsőt kapott, mégis olyan maradt, amilyennek szeretjük, végleg a szívünkbe záródott

– tette hozzá Veres Pál.

Nevet kapott a tér is

A polgármester köszöntőjét követően Hangóné Birta Melinda református lelkipásztor megáldotta a kilátót. Majd Hofer Miklós építész – az építmény egykori tervezője – lányai, Hofer Orsolya és Hofer Zsófia felhelyezték a kilátó oldalára az utcanévtáblát, hiszen mostantól az ő nevét viseli a tér, amelyen áll az ikonikus épület. Az ünnepség részeként Veres Pál polgármester, Varga Andrea, Szopkó Tibor, valamint Badány Lajos alpolgármesterek átvágtak a nemzeti színű szalagot.

Végül a kilátó emeletén egy időkapszulát helyeztek el üzenetekkel a következő lokálpatrióta generációk számára. Az ünnepi eseményfolyam a Szent István téren zárult, ahol a polgármester 17 órakor felkapcsolta az Avasi kilátó fényeit. A téren lévők pedig megtekinthették a fényjátékot a megújult turisztikai attrakción.