A „Zöld város kialakítása Miskolc Belváros-Történelmi Avas akcióterületen” című projekt záró rendezvényét szombaton tartották az Avasi Bortanyán. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai forrásból finanszírozott projekt célja egy nagyszabású virágosítási-parkosítási folyamat volt Miskolcon. A támogatás összege 3 milliárd 320 millió forint volt.

Játszótér és szabadidő-park a Horváth-tetőn

A korábban kihasználatlan, Horváth-tető néven ismert területen a város legnagyobb szabadidőparkját alakították ki, amely az átadása óta töretlen népszerűségnek örvend a lakosság körében. A több mint tizenkétezer négyzetméteren kialakított, többszintű, aktív rekreációs park kulcsfontosságú eleme egy komplex játékélményt nyújtó, minden korosztály számára használható játszótér, ami két területrészen épült ki.

A kilátóhoz közeli a mozgáskorlátozottak és a babakocsival érkezők számára is megközelíthető felületre került a kicsik (0-4 évesek) játszótere. Itt találhatók a mozgáskorlátozottak számára tervezett, illetve számukra is lehetőséget biztosító integrált játszóeszközök és kültéri fitnesz elemek. A nagyobb korosztály (4-12 évesek) játszótere lejjebb, a legnagyobb szintkülönbséget áthidaló rézsűre került. A Horváth-tető legfelső teraszán piknikező terület alakítottak ki, míg a játszótér alatti két teraszon az aktív sportolás szerelmeseit street workout, outdoor gym eszközök és Skate pálya várja. Emellett kutyaügyességi pályával és kutyajátszóval is gazdagodott a terület. Három komfortpontot is kialakítottak az Avas északi oldalán. Ezekből a kilátó közvetlen közelében kialakított komplexum étteremnek és rendezvényeknek is helyet ad a jövőben.

A gyalogos forgalomra is figyeltek

A projekt fontos célja volt, hogy az Avas tetején megújuló kilátó a korábbinál könnyebben, minden irányból gyalogosan is megközelíthető legyen. Ennek érdekében új sétányt alakítottak ki a Perczel Mór utca és a meglévő Horváth-tetői sétányhálózat között.