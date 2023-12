A hideg, téli időben mindig többen kerülnek krízishelyzetbe, mint az év többi időszakában. Nemcsak a hajléktalan emberekre lehet igaz ez, hanem mindazokra, akik nehéz körülmények között élnek a saját otthonukban.

Nem tudta hová forduljon

Éppen egy ilyen eset miatt kért segítséget az egyik miskolci lakos az egyik helyi csoportban a közösségi médiában. Azt írta, hogy a Vologda városrész környékén egy nyolcvan év fölötti néni fa nélkül maradt a hétvégén. Vizes fával próbált befűteni, mivel csak azzal rendelkezett. A jótevő szeretett volna neki segíteni, de nem tudta, hogy kihez forduljon. Utánajártunk, hogy mi a teendő, ha valaki éppen ünnepnapon szorul sürgős segítségre.

– Alapvetően az illetékes családsegítő szolgálat feladata segíteni a bajbajutotton. Emellett a 112-es segélyhívó számot is fel lehet hívni, ahol a megfelelő helyre tovább irányítják a hívót, vagy balesetnél, rosszullétnél a mentőszolgálatot – nyilatkozta szerkesztőségünknek Kocsenga Anton, a regionális diszpécserszolgálat vezetője. – Ma már többféle fejlett technika, riasztóeszköz létezik idősek, betegek számára, mint például a Gondosóra, de ezek jelzése nem hozzánk fut be.

Nonstop hívható

Hétvégén, ünnepnapon vagy vörös kód ideje alatt a diszpécserszolgálatot is lehet riasztani.

– Vörös kódot télen olyankor vezetnek be, amikor az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint valószínű, hogy mínusz 10 Celsius-fok alá fog esni a hőmérséklet. Továbbá nagy mennyiségű csapadékra, illetve szélsőséges időjárás-változásra lehet számítani. Vörös kód ideje alatt bármilyen szociális intézménybe be lehet vinni az életveszélyes állapotban lévő embertársainkat, akár éjszaka vagy hétvégén is. Ilyenkor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Magyarországi Regionális Diszpécserszolgálata is a hívók rendelkezésére áll a nap 24 órájában, a 06-46-530-268-as számon – tájékoztatta olvasóinkat a diszpécserszolgálat vezetője.

Három krízisautóval

A rászorulót ellátják a legszükségesebbekkel, hogy ne fagyjon meg.

– Három krízisautóval rendelkezünk a három észak-magyarországi vármegyében – Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén – elsősorban hajléktalanok számára, de azoknak is tudunk vele segíteni, akik lakásukban kerülnek bajba. Távolságtól függően általában két órán belül kiérünk az adott helyszínre, ha szükséges. Gépkocsijainkat mindig felszereljük a szükséges élelmiszerrel, takaróval vagy akár egyölnyi tűzifával is. Az Észak­erdő Zrt.-től szoktunk kapni bizonyos mennyiségű tűzifát télire, amiből valamennyit ­krízishelyzetekre teszünk félre. Szükség esetén élelmet vagy tüzelőt annyit hagyunk ott a helyszínen, hogy az kitartson egész hétvégére vagy az ünnepekre, amíg a következő hétköznapon a családsegítő tud intézkedni – magyarázta Kocsenga Anton.

Erre figyeljünk!

A téves riasztások elkerülése érdekében is kérik, hogy a betelefonáló várja meg a ­krízisautót.

– A november óta bevezetett krízisidőszakban alig telt el olyan hét, hogy ne érkezett volna hozzánk valamilyen bejelentés. Ilyenkor azt szoktuk kérni, hogy a hívó tájékoztasson bennünket a bajbajutott pontos címéről, nevéről, a körülményekről és magáról a problémáról. Lehetőleg maradjon a rászoruló mellett, amíg odaér a krízis­autó! Ez azért is fontos, hogy addig is vigyázzon rá és mindenképpen megtaláljuk az érintettet, nehogy elkószáljon onnan. Kihűléskor a melegítés, betakarás, meleg tea vagy leves felkínálása lehet nagyon fontos. Amennyiben pedig az utcán találnak meg valakit, akinél fagyásra lehet gyanakodni, meg kell kérdezni, hogy érzi-e a végtagjait, és tudja-e mozgatni őket. Ha nem, akkor mindenképpen a mentőket érdemes hívni, mert ők tudják majd szakszerűen ellátni az érintettet – javasolta a szakember.