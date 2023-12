Megismerhetik a Molnár-szikla legendáját, többféle változatban is a következő podcastben. Reiman Zoltán amatőr helytörténész mesél arról is, hogy milyen bizonyíték van arra, pontosan mikor játszódhatott a történet. Kislányként az ember álmodozik arról, hogy egyszer majd annyira szerelmes lesz, hogy azért az égből érdemes lesz aláugrani a mélybe. Répássy Olívia szerkesztővel elgondolkoznak azon is, milyen hangulata lenne egy emlékhelynek a sziklánál.

A Reiman Zoltánnal készült beszélgetést csütörtökön 20 órától hallgathatják meg a boon.hu-n.

