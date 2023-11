Segítsünk együtt! – ez volt a mottója annak a kezdeményezésnek, amit a Béres Gyógyszergyárban indítottak a dolgozók. A gyár karitatív tevékenységét koordináló Béres Alapítvány a Teljes Életért idén harminc éves, ennek apropóján tíz közhasznú szervezetet támogatnak összesen mintegy tízmillió forint értékben. Közülük az egyik a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Gyermekegészségügyi Központjának (GYEK) intenzív osztálya.

Köszönet minden cseppért

Szabó Miklós, a kórház orvosigazgató-helyettese elmondta, a harmincéves alapítvány hosszú éveken keresztül támogatta az egészségügyi intézményeket országszerte. "A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház az egyik legnagyobb egészségügyi intézménye hazánknak. Folyamatosan fejlődik akár épületeit, akár eszközeit tekintve. Nagyon hálásak vagyunk minden kívülről jövő segítségért, és egyre nagyobb a társadalmi összefogás. Kiemelkedő partnerünk a Béres Alapítvány" – mondta.

Szívesen gondolnak Miskolcra.

Kónya Csaba, a Béres Gyógyszergyár orvosigazgatója elárulta, az alapítvány tagjai közül sokuknak van kötődése Miskolchoz. "Én magam itt nőttem fel, itt érettségiztem, dolgoztam itt az idegsebészeten, édesanyám mind a mai napig itt él. A Béres Miskolcon is jelen van egy tizenhárom fős munkaügyi csoporttal. A cég gondolkodásában fontos szerepet kap az észak-magyarországi régió, hiszen maga Béres József a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Záhonyban született és Kisvárdán folytatott kutatásokat – emlékeztetett a Béres Csepp megalkotójának életútjára, majd az alapítvány karitatív tevékenységéről beszélt. – 1993-ban humanista szemlélet hozta létre, hiszen azóta segít az elesetteken és a rászorulókon. Az egészségügyi intézményeken kívül támogatja még az oktatást, a kultúrát, a művészeteket, a hitéletet és a szociális szférát. Harminc év fennállás után most a szokásos szervezeteken túl adományozotti körbe kerülhettek olyanok is, amik közel állnak szívünkhöz, ilyen volt a miskolci gyermekekért dolgozó osztály" – számolt be a döntésről az orvosigazgató.

Minden cseppjét felhasználják majd

Sólyom Enikő, a GYEK vezető főorvosa úgy nyilatkozott, a Béres név számára fontos fogalom. "Egyenlő az évtizedeken átívelő és kitartó munkával, főleg a jó célért vívott küzdelemmel. Ez reményt adhat másnak is, hogy mindez biztosan meghozza az eredményt. A Béres Csepp ráadásul olyan vitaminokat és nyomelemeket tartalmaz, amik segítik a szervezet ellenállóképességét és erősítik az immunrendszert" – mondta, amihez Ormay Cecília a GYEK intenzív osztályának osztályvezető főorvosa hozzátette, osztályuknak is van alapítványa. – "Amit ide kapunk, mindent fel tudunk használni műszervásárlásra, tudományos képzésre és szakdolgozói menedzselésre. A Béres Cseppet pedig a beteg gyerekek immunerősítésére" – mondta.