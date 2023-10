A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központ Kórházban október 30-án, hétfőn tartották a Halottak napi megemlékezést az „Isteni Irgalmasság” Ökumenikus Kápolna falán felhelyezett feszületnél. Az idén elhunyt orvosokra, egészségügyi dolgozókra, vagyis volt kollégáikra gondoltak az egybegyűltek.

„Ünnep az a nap, amikor megemlékezünk eltávozott szeretteinkről, barátainkról, munkatársainkról. Még nem is olyan régen, olyan harminc-negyven évvel ezelőtt az életből távozó emberek nagy családon belül, szeretteik közt hagyták el ezt a világot, közösen búcsúztak, virrasztottak, beszélgettek, ösztönös gyászterápiát végeztek. Manapság modern világunkban - főként az európai kultúrában - a gyász, a halál gyakorlatilag tabu. Mindennapjainkat anyagi gondjaink töltik ki, nem érünk rá foglalkozni az elmúlással.” - mondta Dr. Büdi László orvosigazgató.

Mementó

Fotó: Bujdos Tibor

„Mi, egészségügyi dolgozók a modern kor hozományaként megkaptuk azt a súlyos feladatot is, hogy szeretteink mellett betegeinket is nekünk kell méltósággal elkísérnünk utolsó útjukon. Azt mondják idővel mindent meg lehet szokni, de embertársaink távozásának pillanata még mindig, több évtizedes szolgálat után is a szívünkbe markoló érzés. Emlékezzünk halottjainkra ezen a napon, érezzük azt, hogy tovább élnek bennünk, a lelkünk egy pillanatra összeér az övékkel és ennél csodálatosabb dolog a világon talán nincs is” – fogalmazott az orvosigazgató. Az eseményen igeszolgálatot tartott Gecse Attila, Tószegi István, valamint Molnár József kórházlelkész.