Éppen két évvel ezelőtt jelent meg a Reflex című könyv. Bárdos István, az 50 éves rockzenekar egyik alapítója, vezetője, énekese vetette papírra a zenekar történetét, amely nyomtatásban is megjelenhetett. Akkor azt nyilatkozta a boon.hu-nak:

Ez egy fél évszázados történet, ami azért is érdekes, mert ott voltunk a kezdeteknél, megéltük a rendszerváltást, a zenei átalakulásokat, és azóta is létezünk. Sok jó zenekar és jó zenész van és volt Miskolcon, megérdemelnék, hogy valami maradjon utánuk. Én a pandémia idején gondoltam úgy, hogy nekiállok, és legalább a saját történetünket megírom, hogy ne csak a dalok, a Diósgyőr-induló maradjon utánunk.

Ezzel azonban egyáltalán nem fejeződött be István írói karrierje, sőt! Idén június elején A zene az kell című podcastünkben már arról beszélt, hogy készülőben van egy második könyv, amelyben csokorba szedi a miskolci legendás zenekarokat. Ehhez minden zenekar képviselőjével felvette a kapcsolatot, hogy a lehető leghitelesebben vethesse papírra a történetüket. Emellett pedig igyekezett minél több képi anyagot is gyűjteni, hiszen a Reflex könyv is erős volt fotóanyagban.