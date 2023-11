A szokatlanul enyhe időjárás számos területen okozott meglepetés, a közérzet mellett a mezőgazdaságban okozott extrém jelenségeket, egyes növényfajtáknál pozitív illetve negatív irányban. Az olvasóink szívesen küldik be például az újból kivirágzott orgona fényképét vagy egyes túlméretes gyümölcs vagy zöldség fényképét.

Drágább az alma

Az almaszezonnak viszont nem kedvezett a klíma, az idén kevésbé jó a termés, mint a korábbi években. Ez az árakban is megfigyelhető, legkedveltebb gyümölcsünket a szupermarketekben 600 forintért is kínálják kilóját, a Búza téri piacon a magyar jonaprince és az idősebbek kedvence, a jonathan 500 forintért megy, a az édes gála alma 600 forintot kóstál kilónként, de van noname verzió is 300 forintért. Hibátlan és szép az áru, az ízük is kifogástalan, kérdés, ki melyiket szereti jobban.

Manyi néni és családja nagy almafogyasztó, míg volt telkük, hat almafa termését takarították be és dolgozták fel, illetve fogyasztották nyersen. Talán nosztalgiából is vásárol be rendszeresen minden fajta minőségből, és sima fogyasztás mellett az almás sütemény is a családi kedvenc.