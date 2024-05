A labdarúgó NB I 31. fordulójában, szombaton este megrendezett Újpest FC – Diósgyőri VTK mérkőzés után, amelyet a hazai csapat 7-0-ra (!) nyert meg, a diósgyőri focicsapatot működtető gazdasági társaság többségi tulajdonosa, dr. Magyar Mátyás is megszólalt, a klub honlapján a követező nyilatkozat jelent meg tőle:

,,Mint szinte minden mérkőzést, a mostani meccset is a helyszínen néztem végig. A látvány és a teljesítmény elkeserítő és elfogadhatatlan volt. A DVTK címeres mezében ilyen teljesítményt semmilyen összeállításban, semmilyen taktikával nem lehet nyújtani. Száz százalékosan megértem a szurkolóink csalódottságát! Ez a vereség bár történelmi mértékű, innen is fel kell állni! Erről szól a sport, erre is tanítja a jellemet. Tanulni legtöbbször a hibáiból tud az ember, most az a legfontosabb feladatunk, hogy megoldjuk, kijavítsuk azokat a hibákat, amelyek ide vezettek.”