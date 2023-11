Technikai okok miatt elmarad a novemberi és decemberi termelői vásár Miskolcon: ezt tartalmazza az a levél, amit múlt pénteken kaptak a termelők és őstermelők nemrégiben a szervezőktől, a MKK Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-től.

– Több mint hat éve rendszeresen részt veszünk a termelői piacokon – mondta lapunknak az egyik termelő, aki 50-60 árus nevében kereste meg szerkesztőségünket. Mint fogalmazott, felháborodtak a kapott levélen, és tiltakoznak a tartalma miatt, hiszen számukra hatalmas érvágás, ha elmaradnak ezek a vásárok. Vannak közöttük, akik 100 kilométer távolságból érkeznek a rendezvényre, hiszen alkalmanként 2000-3000 érdeklődő, vásárló jelenik meg a piacon.

Hozzászoktak vásárlók is, eladók is

– Színvonalas rendezvény, elsőosztályú, minőségi áruk, nem véletlen, hogy hatalmas az érdeklődés. Az évek alatt hozzászoktak árusok is, vásárlók is ezekhez az eseményekhez, félő, hogy egy-két hónap kihagyás is sokat árt a rendezvénynek. Ha többször elmarad, félő, sikerül-e visszahódítani később az érdeklődőket.

A termelő még elmondta, az a hír járja – elég hihetetlennek tűnik, hiszen enyhe az időjárás – hogy jégpályát tervez az Erzsébet térre az önkormányzat a téli hónapokra, ezért lenne szükség a területre.

Kérdeztük a miskolci önkormányzatot, hogy miért marad el a termelői vásár. "Az adventi programok előkészületei miatt november 19-én a Szent István téren lesz megtartva a Miskolci Termelői Vásár, a decemberi még szervezés alatt van. A novemberi időpontról és helyszínről a termelők hamarosan e-mailes értesítést kapnak, és az MKK a szokott módon meghirdeti az eseményt", áll válaszlevelükben, amiből kiderül, lesz vásár, csak máshol. Kérdésünkre, hogy mi a technikai ok, esetleg a pletykaként elterjedt jégpályáról van-e szó, nem kaptunk választ: ha megérkezik, frissítjük cikkünket.