Klímasemleges város

A városvezetés a minimálisra szeretné csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást Miskolcon.

„A verseny fő mondanivalója most az, hogy ez a város zöldebb és fenntarthatóbb legyen. Nem véletlen, hogy mi vállaltuk azt, hogy megpályázzuk idén a 100 klímasemleges és okos város misszióban való részvételt. Nagy örömünkre Magyarországról abban a három városban vagyunk benne Budapest és Pécs mellett, akik ezt a lehetőséget elnyerték. Dolgoznak a kollégák gőzerővel azon Varga Andrea alpolgármester vezetésével, hogy ezt a bizonyos klímaakciótervet és a klímaszerződést összeállítsuk. Reményeink szerint ezt jövő tavasszal le is tudjuk tenni az asztalra. Ez fogja meghatározni Miskolc város fejlesztését 2030-ig és 2050-ig, azon cél elérése érdekében, hogy a szén-dioxid-kibocsátás minimális legyen ebben a városban. Nem csak szlogen, hogy mindent meg szeretnénk tenni azért, hogy ezt a fantasztikus adottságokkal rendelkező várost megóvjuk gyerekeink és unokáink számára” – hangsúlyozta a polgármester.

Mindenki tanul belőle

A szociális hackathonra épülő Miskolci Ötletmaraton a részvételiségre tanít.

„Három-négy hónapja dolgozunk azon, hogy ez a verseny megvalósulhatott. Sokat gondolkodtunk, hogy mit tegyünk és merre induljunk a szervezés során. A szervezőknek mindig akkor nyugszik meg a lelke, amikor elhangzanak a köszöntők és elindul a program, hiszen akkor azt tudjuk mondani, hogy itt vagyunk együtt és mindannyian eljöttünk” – mondta a szervezők nevében Molnár Aranka, a Dialóg Egyesület tagja, a II. Miskolci Ötletmaraton szakmai koordinátora. „A részvételiséget tanulnunk kell és az ötletmaraton, a szociális hackathon, amelyre ez a verseny épül, egy külön módszer erre. Amikor végiggondoltam, hogy mi is jut eszembe róla, azt írtam föl, hogy együtt tanulunk. Tanulnak a szervezők, a csapatokat segítő mentorok, a zsűri és maguk a résztvevők is arról, hogy hogyan tudunk együttműködni, hogyan hatunk egymásra és a környezetünkre. Hogy, hogyan tudunk építkezni egymással közösen és egymásból és hogyan tudunk szemléletet váltani. Továbbá, hogy hogyan tudunk örülni annak, amit elérünk és egymásnak. Hogy, hogyan fogadjuk el egymást és hogyan fogadjuk be a másik ötleteit. Nyitottak vagyunk, hogy megemeljük egymást és a csapatot, és szeretettel fordulunk egymás felé nemcsak most, hanem itt mindig.”