Október 15-e a perinatális veszteség világnapja.

Ehhez kapcsolódóan a miskolci Holdam Egyesület október 20-21-én a Főnix Családbarát Közösségi Térben vendég- és szivárványbabák programsorozatot tart. A szervezők pénteken és szombaton is a témában jártas szakemberekkel, előadásokkal, beszélgetésekkel várják az érdeklődő szülőket.

Társadalmunk egyre tudatosabb, mégis még mindig tabu témának számít a perinatális veszteség önkéntelen vagy akármilyen okból önkéntes módja – mondta Szalontainé Kovách Réka, a Holdam Egyesület elnökségi tagja, az esemény főszervezője. Akivel megtörtént, igyekszik tovább lépni, elfelejteni, eltemetni magában, akivel nem történt meg, miért is jutna eszébe ezzel foglalkozni, idegennek vagy morbidnak érezheti – tette hozzá. Bárhogyan is van, az életünk része a halál, a veszteség az élet ezen korai szakaszában is hatalmas űrt hagyva maga után azokban, akik már szerették, várták azt a kicsit. Ezt az űrt, fájdalmat, veszteséget, ahogyan a sikereket és az örömöket is, érdemes megélni, felfogni, érezni, fájni hagyni, a helyére tenni, megdolgozni – hangsúlyozta Szalontainé Kovách Réka.

Nem kell egyedül végig csinálni

„Számomra a „Vendég babák világnapja” az az időpont, amikor minden évben lélekben azon kisfiammal vagyok, akit csak egyszer ölelhettem át. Ilyenkor többet foglalkozom a bennem élő érzelmekkel, gondolatokkal, amikor ezt a programsorozatot tartjuk” - vallott saját érzéseiről az édesanya. Majd hozzátette: a támogatást, a válaszkeresést, a megnyugvást úgy igyekszünk támogatni, hogy szakemberekkel különböző szemléleteikből közelítjük a témát, ahol a hallgató – a veszteségét megélt nő és férfi – hagyhatja meghitt bizalmi környezetben feltörni kérdéseit, érzéseit, gondolatait. Sorstársakként, támaszként vagyunk jelen az újonnan érkezők számára. Ez a célja a rendezvénynek: ebben a nehéz élethelyzetben megtartó közegnek lenni, hogy a segítséget igénylő tudja, kihez fordulhat, ha ilyen feladat elé állítja az élet – vélekedett a program szervezője. Felhívta a figyelmet arra is, hogy minden kérdésre ott van bennünk a válasz, a megoldás, ha képesek vagyunk oda irányítani a figyelmünket. És ezt sohasem kell egyedül csinálnunk. Vannak dolgok, melyekben sokat lendít a saját fejlődésünkön, a feldolgozásban egy jól képzett segítői érzékkel megáldott kísérő vagy sorstárs közösség, női kör, a témát körbe járó programsorozat, melyen szakemberekkel lehet interaktív beszélgetést folytatni. Ezen felül pedig nem csak ezen a két napon, hanem az év bármely időszakában lehet az egyesületet keresni, ha valakinek segítségre van szüksége – fűzte hozzá Szalontainé Kovách Réka.

A rendezvényről bővebb információ és jelentkezés a Főnix Családbarát Közösségi Tér Facebook oldalán.