A baba elsődleges tápláléka az anyatej. A szoptatás a legmegfelelőbb módja az újszülött táplálásának. Ezeket a mondatokat minden kismama többször is hallhatja, ha tanácsadáson jár a védőnőnél és jó is, ha bevésődik. A szoptatás azonban nem megy mindenkinek automatikusan, főleg akkor, ha az első gyermek születik. Meg kell tanítani az édesanyát arra, mit hogyan tegyen, vagy ne tegyen. Ezt a funkciót a történelem folyamán általában a család idősebb nő tagjai látták el, hiszen több generáció élt együtt. A fiatal anya már kislány korában is láthatott szoptató nőt a környezetében. Manapság azonban sokan csak akkor szembesülnek ezzel, amikor a kórházban a szülés után először a mellükre kell tenni a csecsemőt. És ijesztő lehet, ha nem megy egyből vagy nincs azonnali teljes siker. Ebben segít a szoptatási- vagy szakszóval élve a laktációs tanácsadó. Futó Orsolya ennek a segítőszakmának az egyik legmagasabb nemzetközileg elismert fokozatát, az EBCLC laktációs tanácsadást végzi. Mégpedig hobbiból, önkéntesen, munkája és kislánya mellett kifejezetten azért, hogy más anyáknak segítsen.

A beszélgetésből az is kiderül, hogy bár a szülésélmény olyan volt, amilyet a nagykönyvben megírnak, de a szoptatással meggyűlt a baja magának a laktációs tanácsadónak is.

