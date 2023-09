Közel egy évtizede fut sikerrel a Miskolci Szimfonikus Zenekar Ciróka Babakoncert című sorozata. Idén, az új évadban is folytatódik, a kisgyermekes szülők nagy örömére. Egy évben négy alkalommal van lehetőség a 0-3 éves gyermekeknek szóló zenei programon részt venni. A mindig telt házas, bababarát környezetben megvalósuló különleges eseménynek a zenészeken kívül két fontos szereplője van: a mesélő és a jelmezes segítő. Ugyanis mesébe ágyazva szólalnak meg a hangszerek, minden alkalommal egy tematikus történet keretében. Kiderül, hogy fontos már a pocakban is a hangszeres zene hallgatása a születendő gyermeknek. És akár pár hetes korától is lehet rendszeres látogatója a babakoncerteknek, hiszen a muzsika számtalan képességet fejleszt. De az alkalmak családi eseménynek is kiválóak, mert a gyermek, játék közben, szabadon élvezheti a zenét, nem kell egy székben vagy a szülő ölében feszengenie.

A Kötelék című podcast vendége a két főszereplő: Bukáné Kaskötő Marietta zenetörténész-forgatókönyvíró és Turcsán Zsófia zenetanár, akikkel a szerkesztő-műsorvezető, Nagy-Hankó Kriszta beszélget.

