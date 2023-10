Egy vadonatúj főzőkonyhát adtak át kedden Vajdácskán, emellett hűtőházzal és szárazáru raktárral bővítették a korábban létesült savanyító üzemet is. Ezekre a fejlesztésekre összesen kétszázmillió forintot kapott a helyi önkormányzat a Belügyminisztériumtól. A rendezvényen Ajtai Gábor polgármester arról beszélt, hogy a mostani konyha épületét 2018-ban vásárolták meg, abban előzőleg egy bolt működött. A közmunka program segítségével elvégzett előkészítés után valósult meg a konyha, az építési munkálatok mellett a berendezéseket, eszközöket is beszerezték. A polgármester kiemelte: régi álmuk vált valóra ezzel, hiszen településükön bölcsőde, óvoda és iskola is működik. Emellett nagy számú idős ember és halmozottan hátrányos helyzetű család él Vajdácskán, akik számára ugyancsak kedvezményes étkezést tudnak biztosítani immár – hangsúlyozta.

A konyha napi kapacitása 300 adag, jelenleg 170 főre főznek, éppen ezért azt tervezik, hogy a szabad kapacitást megpróbálják más településekkel megállapodva lekötni. A konyha létrejöttével összesen három új munkahely létesült, ebből kettő a program révén. A savanyítóüzem már korábban megépült, a létesítmény most egy 120 négyzetméteres hűtőházzal, valamint egy körülbelül 54 négyzetméteres szárazáru raktárral bővül – fűzte hozzá Ajtai Gábor.

Eredményesen működtetni

Bíró Katalin, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály Programkoordinációs Osztályának vezetője kiemelte: a kormány elkötelezett a kistelepülések fejlesztése iránt, ezért is hirdette meg gazdaságélénkítő programját, amelyek segítségével főleg új munkahelyek létrehozását tűzték ki célul. Országosan 445 települést jelöltek ki a programban való részvételre, ebből 54 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei, közülük 20 már támogatást is kapott az elmúlt években lezajlott három támogatási ciklusban. Vajdácska is élt ezzel a lehetőséggel – tette hozzá. Kiemelte: az építkezés megtörtént, most már az önkormányzat feladata, hogy az így létrejött létesítményeket eredményesen működtesse. Hozzátette: a Belügyminisztérium a pénzügyi lehetőségeit kihasználva a továbbiakban is szeretné segíteni a kistelepüléseket. Aláhúzta: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, valamint a Bodrogköz értékeit is meg kell őrizni, mégpedig ennek alapfeltétele a lakosság helyben tartása. Ennek a jó körülmények biztosítása mellett alapfeltétele a munkahelyek létrehozása is – közölte Bíró Katalin.